Szokujące sceny w Libanie. Izraelski żołnierz zbeszcześcił figurę Chrystusa
Izraelscy żołnierze Źródło: PAP/EPA / ATEF SAFADI
W sieci pojawiło się szokujące zdjęcie przedstawiające izraelskiego żołnierza rozbijającego głowę figury ukrzyżowanego Chrystusa. Do sprawy odniósł się rzecznik Sił Obronnych Izraela (IDF).

Palestyński dziennikarz Younis Tirawi zamieścił na swoim koncie na platformie X zdjęcie ukazujące izraelskiego żołnierza. Widać na nim jak mężczyzna uderza młotem w głowę figury ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Figura leży na ziemi, wcześniej strącona z krzyża.

"Izraelski żołnierz rozbija głowę figury Jezusa Chrystusa podczas operacji w południowym Libanie" – brzmiał opis dołączony do opublikowanego w sieci zdjęcia.

Skandaliczne zachowanie żołnierza wywołało oburzenie wśród opinii publicznej. Do sprawy odniósł się rzecznik IDF. W wydanym oświadczeniu potwierdzono, że zdjęcie jest autentyczne.

"Po zakończeniu wstępnego badania dotyczącego fotografii opublikowanej dzisiaj, przedstawiającej żołnierza IDF niszczącego chrześcijański symbol, ustalono, że fotografia przedstawia żołnierza IDF operującego w południowym Libanie" – napisano.

Dalej wskazano, że dowództwo izraelskiej armii traktuje "incydent z najwyższą powagą i podkreśla, że zachowanie żołnierza jest całkowicie niezgodne z wartościami oczekiwanymi od jego żołnierzy".

Incydent jest badany przez Dowództwo Północne i obecnie jest rozpatrywany w ramach łańcucha dowodzenia. W zależności od ustaleń zostaną podjęte odpowiednie środki wobec osób zaangażowanych. Ponadto IDF podejmuje działania w celu pomocy społeczności w przywróceniu figury na jej miejsce".

W komunikacie wskazano również, że działania wojskowe w Libanie prowadzone są w celu "rozmontowania infrastruktury terrorystycznej założonej przez Hezbollah na południowym Libanie i nie ma zamiaru szkodzić cywilnej infrastrukturze, w tym budynkom religijnym lub symbolom religijnym".

Śmiertelne żniwo izraelskich ataków

Z przekazanych niedawno informacji wynika, że od 2 marca zginęły co najmniej 2294 osoby, a kolejne 7544 zostały ranne. Władze Libanu podkreślają jednocześnie, że ofiar śmiertelnych jest prawdopodobnie znacznie więcej. W zestawieniu nie uwzględniono bowiem ciał wciąż znajdujących się pod gruzami zbombardowanych budynków. Wiadomo, już że aż jedna czwarta zabitych to kobiety, dzieci i pracownicy medyczni.

W ostatnim ataku władze Libanu poinformowały w piątek rano. W przeprowadzonym dzień wcześniej nalocie izraelskich sił zbrojnych na Tyr zginęło 13 osób, a co najmniej 35 zostało rannych. Uderzenie miało miejsce na kilka minut przed 10-dniowym zawieszeniem broni.

Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: X
