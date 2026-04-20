Szokujące sceny w Libanie. Izraelski żołnierz zbeszcześcił figurę Chrystusa

Palestyński dziennikarz Younis Tirawi zamieścił na swoim koncie na platformie X zdjęcie ukazujące izraelskiego żołnierza. Widać na nim jak mężczyzna uderza młotem w głowę figury ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Figura leży na ziemi, wcześniej strącona z krzyża.

"Izraelski żołnierz rozbija głowę figury Jezusa Chrystusa podczas operacji w południowym Libanie" – brzmiał opis dołączony do opublikowanego w sieci zdjęcia.

Skandaliczne zachowanie żołnierza wywołało oburzenie wśród opinii publicznej. Do sprawy odniósł się rzecznik IDF. W wydanym oświadczeniu potwierdzono, że zdjęcie jest autentyczne.

"Po zakończeniu wstępnego badania dotyczącego fotografii opublikowanej dzisiaj, przedstawiającej żołnierza IDF niszczącego chrześcijański symbol, ustalono, że fotografia przedstawia żołnierza IDF operującego w południowym Libanie" – napisano.

Dalej wskazano, że dowództwo izraelskiej armii traktuje "incydent z najwyższą powagą i podkreśla, że zachowanie żołnierza jest całkowicie niezgodne z wartościami oczekiwanymi od jego żołnierzy".

Incydent jest badany przez Dowództwo Północne i obecnie jest rozpatrywany w ramach łańcucha dowodzenia. W zależności od ustaleń zostaną podjęte odpowiednie środki wobec osób zaangażowanych. Ponadto IDF podejmuje działania w celu pomocy społeczności w przywróceniu figury na jej miejsce".

W komunikacie wskazano również, że działania wojskowe w Libanie prowadzone są w celu "rozmontowania infrastruktury terrorystycznej założonej przez Hezbollah na południowym Libanie i nie ma zamiaru szkodzić cywilnej infrastrukturze, w tym budynkom religijnym lub symbolom religijnym".

Śmiertelne żniwo izraelskich ataków

Z przekazanych niedawno informacji wynika, że od 2 marca zginęły co najmniej 2294 osoby, a kolejne 7544 zostały ranne. Władze Libanu podkreślają jednocześnie, że ofiar śmiertelnych jest prawdopodobnie znacznie więcej. W zestawieniu nie uwzględniono bowiem ciał wciąż znajdujących się pod gruzami zbombardowanych budynków. Wiadomo, już że aż jedna czwarta zabitych to kobiety, dzieci i pracownicy medyczni.

W ostatnim ataku władze Libanu poinformowały w piątek rano. W przeprowadzonym dzień wcześniej nalocie izraelskich sił zbrojnych na Tyr zginęło 13 osób, a co najmniej 35 zostało rannych. Uderzenie miało miejsce na kilka minut przed 10-dniowym zawieszeniem broni.

Czytaj też:

Macron przekazał tragiczną wiadomość. Francuski żołnierz zginął w LibanieCzytaj też:

Tylu ludzi Izrael zabił w Libanie. Porażające dane