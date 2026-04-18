Tylu ludzi Izrael zabił w Libanie. Porażające dane

Dane dotyczące liczby ofiar izraelskich ataków na Liban przekazało w piątek 17 kwietnia ministerstwo zdrowia tego kraju. Bilans okazuje się wstrząsający.

Ataki Izraela na Liban. Wstrząsający bilans ofiar

Z przekazanych informacji wynika bowiem, że od 2 marca zginęły co najmniej 2294 osoby, a kolejne 7544 zostały ranne. Władze Libanu podkreślają jednocześnie, że ofiar śmiertelnych jest prawdopodobnie znacznie więcej. W zestawieniu nie uwzględniono bowiem ciał wciąż znajdujących się pod gruzami zbombardowanych budynków. Wiadomo, już że aż jedna czwarta zabitych to kobiety, dzieci i pracownicy medyczni.

O ostatnim ataku władze Libanu poinformowały w piątek rano. W przeprowadzonym dzień wcześniej nalocie izraelskich sił zbrojnych na Tyr zginęło 13 osób, a co najmniej 35 zostało rannych. Uderzenie miało miejsce na kilka minut przed 10-dniowym zawieszeniem broni.

Tymczasowe zawieszenie broni. Trump: Izrael nie będzie bombardował dłużej Libanu. Mają ZAKAZ od USA

Przypomnijmy, że tymczasowy rozejm pomiędzy Izraelem a Libanem ogłosił w czwartek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Według informacji medialnych, władze Izraela potwierdziły gotowość do przestrzegania rozejmu, zaznaczając jednak, że operacje przeciwko Hezbollahowi mogą zostać wznowione, jeśli zagrożenie się utrzyma.

Zawieszenie broni udało się osiągnąć po kilku tygodniach intensywnych bombardowań Libanu.

"Izrael nie będzie bombardował dłużej Libanu. Mają ZAKAZ od USA. Już wystarczy!!! Dziękuję! Prezydent DJT" – napisał Trump w piątek (17 kwietnia) na platformie Truth Social.

Trump oświadczył, że kwestia Libanu jest oddzielna od ewentualnych negocjacji USA z Iranem, a problem Hezbollahu ma zostać rozwiązany "w odpowiedni sposób".

