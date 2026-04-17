Trump ogłasza "zakaz" dla Izraela. "Już wystarczy"

"Izrael nie będzie bombardował dłużej Libanu. Mają ZAKAZ od USA. Już wystarczy!!! Dziękuję! Prezydent DJT" – napisał Trump w piątek (17 kwietnia) na platformie Truth Social.

Deklaracja pojawiła się w kontekście wynegocjowanego w czwartek (16 kwietnia) przez USA tymczasowego zawieszenia broni między Izraelem a Libanem, które ma obowiązywać przez 10 dni.

Według informacji medialnych, władze Izraela potwierdziły gotowość do przestrzegania rozejmu, zaznaczając jednak, że operacje przeciwko Hezbollahowi mogą zostać wznowione, jeśli zagrożenie się utrzyma.

Zawieszenie broni udało się osiągnąć po kilku tygodniach intensywnych bombardowań Libanu, w których zginęło ponad 2 tys. osób, a około milion uciekło.

Trump oświadczył, że kwestia Libanu jest oddzielna od ewentualnych negocjacji USA z Iranem, a problem Hezbollahu ma zostać rozwiązany "w odpowiedni sposób".

Liban został wciągnięty w wojnę na Bliskim Wschodzie 2 marca, kiedy wspierani przez Teheran bojownicy Hezbollahu ostrzelali Izrael w odpowiedzi na zabicie irańskiego przywódcy Alego Chameneiego w amerykańsko-izraelskich atakach. Izrael odpowiedział zakrojonymi na szeroką skalę nalotami i wkroczeniem wojsk IDF do południowego Libanu.

Od 8 kwietnia obowiązuje dwutygodniowe zawieszenie broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, w ramach którego Teheran zgodził się w piątek (17 kwietnia) otworzyć cieśninę Ormuz dla statków handlowych.