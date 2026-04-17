Trump odmówił NATO. "Powiedziałem, żeby się nie wtrącali"

Irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi ogłosił w piątek (17 kwietnia) na platformie X, że "zgodnie z zawieszeniem broni w Libanie, przepływ wszystkich statków handlowych przez cieśninę Ormuz zostaje całkowicie otwarty na czas obowiązywania rozejmu".

Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że ten strategiczny szlak morski został odblokowany i jest gotowy do normalnego ruchu. W swoim wpisie podziękował również Teheranowi za podjęcie tej decyzji, podkreślając znaczenie stabilności w regionie dla światowych rynków energii.

Trump kazał NATO "nie wtrącać się" ws. cieśniny Ormuz

"Teraz, gdy sytuacja w Cieśninie Ormuz dobiegła końca, otrzymałem telefon od NATO z pytaniem, czy będziemy potrzebować jakiejś pomocy. POWIEDZIAŁEM IM, ŻEBY SIĘ NIE WTRĄCALI, CHYBA ŻE TYLKO CHCĄ ZAŁADOWAĆ SWOJE OKRĘTY ROPĄ. Byli bezużyteczni, kiedy byli potrzebni, papierowy tygrys!" – stwierdził Trump w kolejnym poście.

Podziękował Zjednoczonym Emiratom Arabskim, Arabii Saudyjskiej, Katarowi i Pakistanowi "za wielką odwagę i pomoc".

"WIELKI I WSPANIAŁY DZIEŃ DLA ŚWIATA!" – napisał wielkimi literami w oddzielnym wpisie.

Według prezydenta USA, Iran zgodził się nigdy więcej nie zamykać cieśniny Ormuz. "Nie będzie już używana jako broń przeciwko Światu!" – przekazał w mediach społecznościowych.

Rozejm i blokada morska Iranu

7 kwietnia Trump ogłosił dwutygodniowy rozejm w wojnie z Iranem. Ponieważ zorganizowane później w Pakistanie rozmowy pokojowe nie przyniosły przełomu, prezydent USA nałożył blokadę morską na irańskie porty, która obowiązuje od poniedziałku (13 kwietnia).

Porozumienie o zawieszeniu broni weszło w życie 8 kwietnia i ma obowiązywać do środy (22 kwietnia), choć według nieoficjalnych informacji, Waszyngton i Teheran rozważają przedłużenie rozejmu o kolejne dwa tygodnie.

