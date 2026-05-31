Kogo obowiązuje jazda w kasku? Od środy nowe przepisy

W przyszłym tygodniu w Polsce zacznie obowiązywać nakaz używania kasków ochronnych przez dzieci i młodzież do 16. roku życia poruszające się rowerami, rowerami elektrycznymi, hulajnogami elektrycznymi oraz urządzeniami transportu osobistego (UTO).

Obowiązek obejmie również dzieci do 7. roku życia przewożone na rowerach, w przyczepkach rowerowych lub wózkach rowerowych.

Wyjątek przewidziano dla dzieci korzystających z fabrycznie zamontowanych pasów bezpieczeństwa w fotelikach i przyczepkach.

Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Dziecko bez kasku? Mandat dostanie rodzic

Za brak kasku przewidziano mandat w wysokości 100 zł, który będzie mógł zostać nałożony na opiekuna dziecka.

Według informacji resortu infrastruktury oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego, pierwsze miesiące obowiązywania nowych regulacji mają mieć przede wszystkim charakter edukacyjny.

Zmiany są efektem nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz wcześniejszych rekomendacji Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Ministerstwo Infrastruktury tłumaczy, że decyzja ma związek z rosnącą liczbą wypadków z udziałem dzieci korzystających z rowerów i hulajnóg elektrycznych.

Nowe przepisy nie obejmują zwykłych hulajnóg niewyposażonych w napęd elektryczny, choć służby i eksperci nadal zalecają stosowanie kasków także w takich przypadkach.

