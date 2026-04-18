Macron przekazał tragiczną wiadomość. Francuski żołnierz zginął w Libanie

Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował na platformie X, że "starszy sierżant Florian Montorio z 17. Pułku Inżynierów Spadochronowych w Montauban zginął dziś rano w południowym Libanie podczas ataku na UNIFIL".

Dodał, że trzech jego towarzyszy broni zostało rannych, a następnie ewakuowanych.

twitter

Emmanuel Macron złożył kondolencje rodzinom żołnierzy.

Wyraził przy tym wsparcie dla "wszystkich członków personelu wojskowego, którzy są zaangażowani w działania na rzecz pokoju w Libanie".

Prezydent Francji dodał, że "wszystko wskazuje na to, że za atakiem stoi Hezbollah".

"Francja żąda, aby władze Libanu natychmiast aresztowały osoby odpowiedzialne za ten atak" – oświadczył.

Zawieszenie broni w Libanie

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że od północy z czwartku na piątek w Libanie będzie obowiązywało 10-dniowe zawieszenie broni. Amerykański przywódca uzgodnił porozumienie z prezydentem Libanu Aounem i premierem Izraela Benjaminem Netanjahu.

W sobotę armia Izraela poinformowała o przeprowadzeniu ataku na bojowników Hezbollahu, którzy zbliżyli się do sił izraelskich. Siły Obronne Izraela zapewniły, że ich działania nie naruszyły obowiązującego zawieszenia broni.

Ataki Izraela na Liban. Wstrząsający bilans ofiar

W piątek ministerstwo zdrowia Libanu przekazało dane dotyczące liczby ofiar izraelskich ataków na Liban.

Z przekazanych informacji wynika, że od 2 marca zginęły co najmniej 2294 osoby, a kolejne 7544 zostały ranne. Władze Libanu podkreślają jednocześnie, że ofiar śmiertelnych jest prawdopodobnie znacznie więcej. W zestawieniu nie uwzględniono bowiem ciał wciąż znajdujących się pod gruzami zbombardowanych budynków. Wiadomo, już że aż jedna czwarta zabitych to kobiety, dzieci i pracownicy medyczni.

