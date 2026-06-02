Pożar krzyża papieskiego w Warszawie. Nowe informacje

W Wielki Piątek przy ul. Rzymowskiego w Warszawie spłonął 25-metrowy krzyż papieski, stojący przed kościołem św. Maksymiliana Marii Kolbego. Konstrukcja, będąca pamiątką po pierwszej mszy św. odprawionej w stolicy przez Jana Pawła II, została niemal całkowicie objęta ogniem.

Śledztwo w sprawie pożaru prowadzi warszawska Prokuratura Okręgowa. Jej rzecznik prasowy prok. Piotr Antoni Skiba przekazał "Naszemu Dziennikowi", że postępowanie pozostaje w toku, a materiał dowodowy jest nadal gromadzony.

Warszawa. Czy doszło do podpalenia krzyża?

Według ustaleń gazety, pierwsza opinia Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji nie wykazała obecności śladów substancji łatwopalnych. Jednocześnie śledczy nie wykluczyli innych okoliczności powstania pożaru i zlecili przeprowadzenie pogłębionych badań.

Cytowany w artykule były wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha (PiS) ocenił, że śledztwo nie ogranicza się do jednej hipotezy i obejmuje analizę różnych możliwych przyczyn zdarzenia, w tym ewentualnego celowego działania.

Prokuratura nie podała dotąd terminu zakończenia postępowania. Śledczy oczekują na wyniki dodatkowych ekspertyz, które mają pomóc w ustaleniu przyczyn pożaru.

Policja o wstępnej przyczynie pożaru

W kwietniu, po wstępnej ocenie zdarzenia przez służby, policja informowała, że krzyż zajął się ogniem od ustawionych pod nim zniczy z okazji 21. rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II.

Symboliki całej sprawie dodaje fakt, że to ten sam krzyż, przed którym Jan Paweł II odprawił 2 czerwca 1979 r. na placu Zwycięstwa (obecnie plac Józefa Piłsudskiego) pierwszą mszę św. w Polsce po wyborze na papieża. Padły wtedy historyczne słowa: "Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej ziemi".

Krzyż został przeniesiony na teren parafii św. Maksymiliana Kolbego w 1999 r.

