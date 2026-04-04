Podano wstępną przyczynę pożaru krzyża papieskiego w Warszawie

W Wielki Piątek przy ul. Rzymowskiego w Warszawie spłonął 25-metrowy krzyż papieski, stojący przed kościołem św. Maksymiliana Marii Kolbego. Konstrukcja, będąca pamiątką po pierwszej mszy św. odprawionej w stolicy przez Jana Pawła II, została niemal całkowicie objęta ogniem.

Pożar krzyża przed kościołem w Warszawie. Oświadczenie archidiecezji

Archidiecezja Warszawska poinformowała w komunikacie, że pożar został zauważony o godz. 15:25 przez jednego z wiernych, a straż pożarna przyjechała na miejsce w ciągu ok. 8 minut – podała w komunikacie Archidiecezja Warszawska.

"Akcja gaśnicza przebiegła szybko i profesjonalnie. Metalowa konstrukcja krzyża nie uległa zniszczeniu. Krzyż zostanie odbudowany" – zapewnia proboszcz parafii ks. kan. Andrzej Krzesiński.

"Teren jest zabezpieczony, a krzyż zostanie niebawem położony. Pożar nie stanowił zagrożenia dla osób postronnych, nikt nie odniósł obrażeń" – czytamy w oświadczeniu, w którym podkreślono, że incydent nie wpłynie na porządek nabożeństw Triduum Paschalnego w parafii.

21 rocznica śmierci Jana Pawła II. Krzyż zapalił się od zniczy?

Według wstępnej oceny służb, krzyż zajął się ogniem od ustawionych pod nim zniczy. Niewykluczone, że do pożaru przyczyniła się metalowo-drewniana konstrukcja krzyża. Policja podkreśla, że pod krzyżem znajdowało się dużo zniczy, które zostały ustawione dzień wcześniej (w środę, 2 kwietnia) z okazji 21. rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II.

Symboliki całej sprawie dodaje fakt, że to ten sam krzyż, przed którym Jan Paweł II odprawił 2 czerwca 1979 r. na placu Zwycięstwa (obecnie plac Józefa Piłsudskiego) pierwszą mszę św. w Polsce po wyborze na papieża. Padły wtedy historyczne słowa: "Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej ziemi".

Krzyż został przeniesiony na teren parafii św. Maksymiliana Kolbego w 1999 r.

