W Wielki Piątek z niewiadomych na razie przyczyn doszło do pożaru na terenie Parafii Rzymskokatolickiej Św. Maksymiliana Kolbe na warszawskim Służewcu. Spłonął historyczny krzyż, przy którym modlił się podczas pierwszej pielgrzymki do Polski papież Jan Paweł II. Sprawę bada policja.

Archidiecezja Warszawska: Krzyż zostanie odbudowany

W związku z tym tragicznym wydarzeniem Archidiecezja Warszawska wystosowała komunikat, którego pełną treść prezentujemy poniżej.

KOMUNIKAT Centrum Prasowego Archidiecezji Warszawskiej

W dniu 3.04.2026 r. około godziny 15.00 spłonął drewniany krzyż stojący na terenie parafii Św. Maksymiliana Kolbego w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 35.

Pożar został zauważony o godz. 15.25 przez jednego z wiernych. Straż pożarna przyjechała w ciągu około 8 minut. Akcja gaśnicza przebiegła szybko i profesjonalnie. Metalowa konstrukcja krzyża nie uległa zniszczeniu. Krzyż zostanie odbudowany – zapewnił proboszcz parafii – ks. kan. Andrzej Krzesiński.

Teren jest zabezpieczony, a krzyż zostanie niebawem położony. Pożar nie stanowił zagrożenia dla osób postronnych, nikt nie odniósł obrażeń. Na razie nie są znane przyczyny pożaru. Sprawę badają odpowiednie służby. Pożar nie wpłynie na porządek nabożeństw Triduum Paschalnego w parafii Św. Maksymiliana Kolbego. Centrum Prasowe Archidiecezji Warszawskiej

Biuro Prasowe Archidiecezji Warszawskiej.

