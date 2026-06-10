"Uważamy za niedopuszczalne". Ukraińskie władze stają w obronie Szeptyckiego

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Szeptycki z Polski 2050 oznajmił, że UPA to "to byli tacy trochę – ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa – ukraińscy żołnierze niezłomni". Zestawienie tych dwóch jakże dalekich od siebie organizacji wojskowych, jeśli chodzi o sposób prowadzenia działań militarnych, dolało oliwy do ognia w sprawie narastającego kultu Ukraińskiej Powstańczej Armii na Ukrainie.

Wypowiedź Szeptyckiego wywołała w kraju burzę. Poseł Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, zapowiedział, że jego ugrupowanie podejmie próbę usunięcia Andrzeja Szeptyckiego ze stanowiska wiceministra nauki.

– Będziemy żądać jego dymisji. Dla takich ludzi nie ma miejsca w polskiej polityce i nauce. Po wejściu w życie mojej ustawy o zakazie propagowania banderyzmu i o kłamstwie wołyńskim za takie słowa, temu człowiekowi będą groziły 3 lata więzienia – powiedział polityk.

Tychyj: Niedopuszczalny atak

Tymczasem rzecznik ukraińskiego MSZ przekazał, że Kijów uznaje za niedopuszczalne atakowanie Szeptyckiego za jego pochodzenie. Tychyj podziękował marszałkowi polskiego Sejmu oraz szefowi MSZ za obronę wiceministra.

– Uważamy za niedopuszczalne wykorzystywanie ukraińskiego pochodzenia pana Szeptyckiego jako pretekstu do ataków na niego. Dziękujemy naszym polskim kolegom, w szczególności marszałkowi Sejmu RP Włodzimierzowi Czarzastemu oraz wicepremierowi i ministrowi spraw zagranicznych RP Radosławowi Sikorskiemu za ich wsparcie i obronę prawa do własnego stanowiska – przekazał Tychyj i wskazał, że rząd w Kijowie "z nieprzyjemnością" obserwuje sytuację, jaka ma miejsce wokół Szeptyckiego.

– Apelujemy do polskich polityków o powstrzymanie się od działań sprzecznych z podstawowymi wartościami europejskimi w dziedzinie praw człowieka i obywatela – dodał.

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