Pierwszy hetman kozacki?

Mało kto wie jednak, że z waleczności słynął już jego dziad, książę Michał Wiśniowiecki, który w 1557 r. przejął starostwa czerkaskie i korsuńskie. Stał się założycielem królewskiej linii książąt Wiśniowieckich, gdyż jego synem był kolejny Michał, który poślubił Rainę Mohylankę. Z tego związku ok. 1612 r. przyszedł na świat wspomniany Jeremi Michał Wiśniowiecki, obrońca Zbaraża, uczestnik bitwy pod Beresteczkiem. A jedynym jego synem był nazwany na cześć dziada i pradziada Michał Korybut Wiśniowiecki, wybrany w 1669 r. na króla Polski.