"Chcemy koncentrować się na tym". MSZ Ukrainy z apelem do Polski

Rzecznik MSZ Ukrainy Heorhij Tychyj podkreślił, że dla Ukrainy Polska jest najważniejszym, strategicznym sojusznikiem oraz przyjacielem. W ostatnich miesiącach udało się wykonać dużo pracy, także na polu spraw związanych z przeszłością. Kijów jest otwarty na dalszą współpracę. Tychyj zasugerował również, że możliwe będzie wydawanie kolejnych zgód na ekshumację polskich ofiar UPA.

– Wymiar historyczny nie powinien być wykorzystywany do celów politycznych. Bardzo chcielibyśmy, aby pozostał on w sferze pracy historyków – powiedział. Rzecznik MSZ wyraził również ubolewanie z powodu zaostrzenia się relacji między oboma krajami.

Tychyj zaapelował również o szukanie tego, co łączy.

– Nasz wspólny apel do Polski, naszych sojuszników i przyjaciół, brzmi: starajmy się szukać w przeszłości powodów do jedności. Szukajmy podstaw do wspólnej walki przeciwko naszemu wspólnemu wrogowi, który dziś chce zniszczyć zarówno Ukrainę, jak i Polskę – powiedział.

– Jeśli będziemy szukać powodów do podziałów, to z pewnością je znajdziemy. Jeśli będziemy szukać powodów do jedności i wspólnego przeciwstawiania się wspólnemu wrogowi, również je znajdziemy. Chcielibyśmy koncentrować się właśnie na tym drugim – dodał.

Napięcie na linii Warszawa-Kijów

Po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ", czyli elitarnej jednostce ukraińskiej armii, imię "Bohaterów UPA", przewodniczący klubu poselskiego Konfederacji Grzegorz Płaczek zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 r.

Prezydent Nawrocki zwołał Kapitułę Orderu Orła Białego na poniedziałek (8 czerwca). Szczegóły nie są znane. Rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz przekazał jedynie we wpisie na platformie X, że kapituła "przestawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu". "Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie" – zapewnił.

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