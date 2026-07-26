Iran grozi Ukrainie. "Cały kraj jest w zasięgu naszych rakiet"

Według władz w Teheranie w wyniku eksplozji zginął jeden marynarz, a drugi został ranny.

Teheran oskarża Kijów o atak na statek

Jak podały irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz państwowa agencja IRNA, cytowane przez Al Jazeerę i Reutersa, Ukraina miała zaatakować irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim. Według strony irańskiej eksplozja zabiła jednego marynarza, a drugiego raniła.

W związku z incydentem do irańskiego MSZ został wezwany ukraiński chargé d'affaires. Teheran określił atak jako "wrogi i przestępczy", uznając go za naruszenie art. 2 ust. 4 Karty Narodów Zjednoczonych. Irańska dyplomacja przekazała, że Ukraina prowadzi wobec Iranu "irracjonalną i wrogą politykę", a sam atak może doprowadzić do dalszej eskalacji wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Araghczi: Iran ma prawo do odwetu

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghczi oświadczył w sobotę, że Teheran skorzysta z prawa do samoobrony. "Islamska Republika Iranu, zgodnie z podstawowymi zasadami i regułami prawa międzynarodowego, zwłaszcza zasadą uzasadnionej obrony, nie zawaha się bronić swoich interesów narodowych i bezpieczeństwa" – powiedział minister, cytowany przez "New York Post".

Szef irańskiej dyplomacji dodał również: "Odpowiedzialność za skutki awanturnictwa przywódcy ukraińskiego reżimu ponoszą sam reżim oraz jego zwolennicy i podżegacze." Według Al Jazeery Araghczi podczas rozmowy z wysoką przedstawiciel UE ds. zagranicznych Kają Kallas wezwał także Unię Europejską, Radę Bezpieczeństwa ONZ oraz społeczność międzynarodową do zdecydowanej reakcji wobec Ukrainy i pociągnięcia sprawców ataku do odpowiedzialności.

Zełenski potwierdził ataki na Morzu Kaspijskim

Kilka godzin wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińskie siły przeprowadziły udane uderzenia dalekiego zasięgu na Morzu Kaspijskim. "Osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki dzięki atakom dalekiego zasięgu na Morzu Kaspijskim – w tym na statki wykorzystywane w transportach ładunków wojskowych z udziałem Iranu" – napisał na platformie X.

Według Służby Bezpieczeństwa Ukrainy celem były jednostki wykorzystywane do transportu ładunków wojskowych między Rosją i Iranem. Ukraińskie służby nie sprecyzowały jednak, czy transport był przeznaczony dla Rosji, czy dla Iranu. Informacje te podały Reuters i "New York Post". Tego samego dnia Zełenski oskarżył również Rosję o przekazywanie Iranowi zdjęć satelitarnych baz wojskowych USA oraz państw Zatoki Perskiej. Według prezydenta Ukrainy rosyjskie rozpoznanie obejmowało m.in. obiekty w Bahrajnie, Jordanii i Kuwejcie.

Iran dostarcza Rosji drony od 2022 roku

Od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji Iran pozostaje jednym z najważniejszych partnerów wojskowych Moskwy. Teheran dostarczył Rosji drony Shahed oraz technologie umożliwiające ich produkcję.

Według strony ukraińskiej od początku wojny zestrzelono już ponad 44 tys. dronów.

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