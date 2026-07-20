Wojna na Bliskim Wschodzie. USA atakują Iran za pomocą polskich dronów?

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformował o przejęciu bezzałogowego statku powietrznego, który – według Teheranu – należał do Stanów Zjednoczonych. Nie przedstawiono jednak dowodów pozwalających niezależnie potwierdzić pochodzenie maszyny ani okoliczności jej przejęcia.

Opublikowane przez stronę irańską fotografie zwróciły uwagę analityków wojskowych. Były współpracownik BBC i ekspert ds. wojskowości Babak Taghvaee ocenił, że konstrukcja widoczna na zdjęciach przypomina bezzałogowiec Tiguar M, produkowany przez warszawską firmę uAvionics. Wskazał m.in. na układ kadłuba, skrzydeł, tylnego śmigła oraz charakterystyczne podwójne belki ogonowe.

Stacja Euronews podkreśla, że podobieństwo konstrukcyjne nie stanowi potwierdzenia pochodzenia maszyny. Producent drona nie odniósł się do sprawy przed publikacją materiału. Nie ma również oficjalnego stanowiska amerykańskich sił zbrojnych dotyczącego doniesień Teheranu.

Tiguar M jest lekkim taktycznym bezzałogowym statkiem powietrznym przeznaczonym do misji rozpoznawczych i obserwacyjnych.

Ataki USA na Iran. Dziewiąta noc z rzędu

Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) poinformowało w poniedziałek rano (20 lipca), że amerykańskie siły zakończyły dziewiątą z kolei noc ataków na Iran.

Waszyngton i Teheran od kwietnia negocjują pokój, ale dotychczasowe wysiłki nie przyniosły rozstrzygnięcia. Prezydent USA Donald Trump zagroził niedawno Iranowi, że jeśli nie otworzy cieśniny Ormuz i nie zaakceptuje amerykańskich warunków, to Stany Zjednoczone zniszczą wszystkie irańskie elektrownie i mosty.

Blokada cieśniny Ormuz i droga ropa

Wojna rozpoczęta przez Stany Zjednoczone i Izrael przeciwko Iranowi 28 lutego doprowadziła do destabilizacji Zatoki Perskiej i rozprzestrzeniła się na cały region. Cieśnina Ormuz – strategiczny szlak transportu ropy naftowej i gazu skroplonego LNG – stała się głównym polem bitwy w tym konflikcie.

Eskalacja sytuacji na Bliskim Wschodzie przekłada się na drogie tankowanie w Polsce. Benzyna 95 kosztuje już 7,29 zł za litr. Analitycy prognozują, że pod koniec tygodnia cena oleju napędowego zbliży się do 8 zł za litr.

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