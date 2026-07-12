Wojna USA z Iranem. Vance może zostać oskarżony

Według portalu, Vance może zostać obarczony odpowiedzialnością za załamanie dialogu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz nieprzestrzeganie postanowień memorandum zawartego w Islamabadzie, ponieważ odgrywał kluczową rolę w negocjacjach z Teheranem.

Zdaniem byłego urzędnika Białego Domu, Vance jest osobą najbardziej narażoną na polityczne oskarżenia. Urzędnik ocenił, że memorandum od początku miało niewielkie szanse powodzenia.

Inny rozmówca portalu stwierdził, że złamanie postanowień memorandum było praktycznie nieuniknione, ponieważ dokument nie rozstrzygał kluczowych kwestii, takich jak warunki zawieszenia broni w Libanie oraz kontrola nad cieśniną Ormuz.

Z kolei według innego źródła, początkowy sceptycyzm Vance'a wobec gotowości Iranu do przestrzegania porozumienia wzmocnił jego pozycję polityczną. Mimo to część Republikanów uważa, że wiceprezydent może zostać obwiniony, jeśli eskalacja konfliktu doprowadzi do poważnych problemów gospodarczych.

USA zakończyły trzecią w tym tygodniu serię ataków na Iran

W niedzielę rano (12 lipca) Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) poinformowało o zakończeniu trzeciej w tym tygodniu serii uderzeń na Iran, które rozpoczęły się w środę (8 lipca) w odwecie za irańskie ataki na statki w cieśninie Ormuz.

W odpowiedzi Iran wystrzelił rakiety i drony w kierunku państw Zatoki Perskiej, twierdząc, że celem były amerykańskie instalacje wojskowe w regionie.

W Bahrajnie, Kuwejcie, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich ogłoszono alarmy powietrzne, a mieszkańcy otrzymali ostrzeżenia o zagrożeniu. Świadkowie agencji AP informowali o eksplozjach m.in. w Dosze.

Od początku maja siły zbrojne USA pomogły zapewnić bezpieczny przepływ przez cieśninę Ormuz ponad 800 statków handlowych oraz transport ponad 400 mln baryłek ropy naftowej – podał CENTCOM.

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