Stany Zjednoczone cofnęły zezwolenie na sprzedaż irańskiej ropy

Jak poinformowali amerykańscy urzędnicy, Departament Skarbu skróci okres obowiązywania wydanego wcześniej zezwolenia, które miało wygasnąć 21 sierpnia. Zamiast tego sprzedaż irańskiej ropy będzie mogła być prowadzona jedynie do 17 lipca, po czym ponownie zaczną obowiązywać pełne sankcje.

Waszyngton uzasadnił decyzję atakami na trzy tankowce w rejonie cieśniny Ormuz, o które obarcza odpowiedzialnością Iran. Według władz USA, działania Teheranu były "całkowicie nieakceptowalne" i podważyły wcześniejsze porozumienia dotyczące bezpieczeństwa żeglugi. Iran nie odniósł się dotąd do tych zarzutów.

Analitycy oceniają, że przywrócenie sankcji może ograniczyć irański eksport ropy, którego głównym odbiorcą pozostają Chiny, oraz zwiększyć napięcia na światowym rynku energii. Po ogłoszeniu decyzji ceny ropy naftowej wyraźnie wzrosły w związku z obawami o zakłócenia dostaw z regionu Zatoki Perskiej.

"Seria potężnych ataków" USA na Iran. Ceny ropy rosną

W nocy z wtorku na środę (8 lipca) Dowództwo Centralne Sił Zbrojnych USA (CENTCOM) poinformowało o przeprowadzeniu nowej "serii potężnych" uderzeń na cele w Iranie.

Według komunikatu, zaatakowano ponad 80 obiektów związanych z obroną przeciwlotniczą, systemami dowodzenia, radarami przybrzeżnymi, zdolnościami przeciwokrętowymi oraz jednostkami Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Stacja CNBC zwraca uwagę, że najnowsza eskalacja konfliktu to wystawienie na próbę kruchego rozejmu, który Stanom Zjednoczonym i Iranowi udało się osiągnąć w czerwcu, co umożliwiło ponowne otwarcie cieśniny Ormuz po kilku miesiącach blokady tego strategicznego szlaku transportu surowców energetycznych – ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego (LNG) – z Zatoki Perskiej.

Drogie tankowanie w Polsce

Sytuacja na Bliskim Wschodzie wpłynęła na drogie tankowanie benzyny i oleju napędowego, także w Polsce, dlatego rząd zdecydował się wprowadzić ceny urzędowe na stacjach paliw. Z początkiem lipca program CPN (Ceny Paliwa Niżej) przestał obowiązywać, a ceny paliw wystrzeliły – na niektórych stacjach nawet o złotówkę na litrze.

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