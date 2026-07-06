Rekordowa obniżka cen ropy. Arabia Saudyjska zdecydowała

Według agencji Bloomberg, państwowy koncern Saudi Aramco obniży cenę sierpniowych dostaw gatunku Arab Light dla klientów w Azji o 1,50 dolara za baryłkę. Jest to największa miesięczna redukcja cen od 2003 r.

Z powodu wojny w Iranie wolumeny produkcji w krajach OPEC, w tym w Arabii Saudyjskiej, spadły do najniższego poziomu od 2000 r. — 16,13 mln baryłek dziennie.

Obecnie najwięksi producenci ropy naftowej w Zatoce Perskiej ponownie uruchamiają odwierty, a surowiec zaczyna napływać na rynek.

Ceny ropy naftowej w dół

Cena ropy Brent spadła o 22 proc. od początku czerwca i o 40 proc. od końca kwietnia, do 71,97 dolarów za baryłkę.

Cena rosyjskiej ropy Urals, która wiosną kosztowała 115 dolarów za baryłkę, spadła do 40,40 dolarów za baryłkę. To o 19 dolarów mniej niż poziom zaplanowany w rosyjskim budżecie, który zakończył okres styczeń-maj rekordowym deficytem w wysokości 6 bilionów rubli.

Wojna w Zatoce Perskiej. Iran zablokował cieśninę Ormuz

28 lutego Izrael i Stany Zjednoczone rozpętały wojnę przeciwko Iranowi. Teheran odpowiedział atakami na sojuszników Ameryki na Bliskim Wschodzie, w wyniku których zginęło 13 amerykańskich żołnierzy.

Iran zablokował również cieśninę Ormuz, wąskie gardło Zatoki Perskiej, przez które przechodzi ok. 20 proc. światowego handlu ropą naftową i 30 proc. eksportu gazu skroplonego LNG. W konsekwencji cena za baryłkę ropy wzrosła do ponad 100 dolarów, wywołując szok naftowy na światowych rynkach.

Drogie tankowanie w Polsce

Sytuacja na Bliskim Wschodzie wpłynęła na drogie tankowanie benzyny i oleju napędowego, także w Polsce, dlatego rząd zdecydował się wprowadzić ceny urzędowe na stacjach paliw. Z początkiem lipca program CPN (Ceny Paliwa Niżej) przestał obowiązywać, a ceny paliw wystrzeliły – na niektórych stacjach nawet o złotówkę na litrze.

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