Drony lądowe zamiast żołnierzy na pierwszej linii. Powstaje system "Wataha"

Wataha to koncepcja opracowana przez doradcę ds. rynków międzynarodowych Stohid Technology gen. broni rez. Jarosława Gromadzińskiego, zakładająca stworzenie zintegrowanego systemu pojazdów typu UGV (dronów lądowych), stanowiących autonomiczny, zintegrowany pluton rozpoznawczy. Spółka wchodzi tym samym w najszybciej rosnącą niszę – segment ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance – Wywiad, Obserwacja i Rozpoznanie) globalnego rynku bezzałogowych platform lądowych (UGV). Sam rynek UGV według danych firmy analitycznej Fortune Business Insight wyceniany jest w ubiegłym roku na ponad 9 mld USD, a w tym roku ma sięgnąć 13 mld USD. Segment ISR według różnych szacunków stanowi 25-35% tego rynku i jest w nim najszybciej rosnącą kategorią, czytamy w komunikacie.

System Wataha

Zintegrowany system Wataha będzie działał na bazie platformy gąsienicowej Wilk, której premiera odbędzie się 8 września na targach MSPO w Kielcach.

– Planujemy przeprowadzić oficjalne testy w jednej z wiodących wojskowych uczelni jeszcze we wrześniu. Przygotowujemy się również do kolejnych testów w jednostkach wojskowych. Szacujemy, że w pierwszym kwartale będziemy gotowi do uruchomienia produkcji, a komercjalizacja platformy Wilk nastąpi w przyszłym roku. Liczymy również w tym czasie na wdrożenie rynkowe ekosystemu Wataha – powiedział prezes Piotr Kisiel, cytowany w materiale.

Koncepcja Watahy wpisuje się w najnowszą doktrynę państw NATO określaną jako MUM-T (Manned-Unmanned Teaming) oraz taktykę operowania w roju (Robotic Swarming). Zadaniem systemu jest działanie na tzw. pierwszym kontakcie – wysunięcie się kilka kilometrów przed oddziały ludzkie w celu wykrycia wroga, zbadania terenu lub podświetlenia celów dla artylerii, minimalizując straty w ludziach, wyjaśniono.

– Przyszłość pola walki to nie pojedyncze urządzenia, ale zintegrowane systemy wymieniające dane w czasie rzeczywistym. Wataha to nasza odpowiedź na pilną potrzebę budowy nowoczesnych plutonów rozpoznania. W warunkach silnego zakłócania elektronicznego roboty operujące w roju tworzą m.in. łańcuchowe węzły łączności oraz podświetlają cele dla uderzeń precyzyjnych. Komercjalizujemy system, który drastycznie zwiększa przeżywalność żołnierzy, przejmując na siebie najcięższe ryzyko frontowe – skomentował Gromadziński.

Współpraca z Ukraińcami

Głównym nośnikiem dla systemu Wataha jest platforma lądowa Wilk, opracowana we współpracy z ukraińskimi inżynierami na bazie twardej weryfikacji frontowej, podkreśla Stohid. W Polsce system przeszedł proces głębokiej polonizacji, sprzęt wyposażono w optykę i elektronikę spełniającą wymogi wojsk NATO. Zrezygnowano z ryzykownych komponentów chińskich. Docelowym obszarem eksportowym dla wersji wojskowej są rynki Europy Centralnej (CEE).

Projekt przechodzi z fazy projektowej do wdrożeniowej. Spółka podpisała umowę o współpracy z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS), co otwiera drogę do certyfikacji sprzętu, podano także.

Zarząd podkreśla jednak, że Wilk i koncepcja Watahy od początku komercjalizowane są jako rozwiązanie dual-use (podwójnego zastosowania).

– Zdolność do pracy w gęstym dymie, transportu ciężkiego sprzętu i omijania przeszkód w trudnym terenie to cechy poszukiwane przez sektor cywilny. W trakcie premiery zaprezentujemy zarówno wersję wojskową, jak i strażacką. Zastosowanie cywilne to dla nas duża skala biznesowa – docelowy rynek w samej Polsce to m.in. 16 tysięcy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) oraz np. sektor ratownictwa – zakończył Kisiel.

Spółka buduje wokół platform UGV szeroki ekosystem usług. Stohid ogłosił wcześniej, że wspólnie z litewskim partnerem tworzy dedykowane centrum szkoleniowe dla operatorów dronów kamikadze, co pozwoli oferować wojsku kompleksowe rozwiązania (od rozpoznania i podświetlenia celu przez UGV, po przeszkolenie z uderzenia drona). Stohid Technology jest notowany na NewConnect.

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