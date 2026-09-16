Europoseł ostrzega: Kolejny krok do budowy państwa europejskiego

Przewodnicząca Komisji Europejskiej, niemiecka polityk Ursula von der Leyen wygłosiła w środę w Strasburgu coroczne orędzie o stanie Unii Europejskiej. W przemówieniu przed Parlamentem Europejskim podsumowała najważniejsze działania i osiągnięcia UE ze swojej perspektywy oraz przedstawiła priorytety na kolejny rok.

Von der Leyen zapowiedziała Europejską Radę Bezpieczeństwa

Szefowa KE jasno zapowiedziała kontynowanie tzw. unijnej polityki klimatycznej i realizację celów Komisji Europejskiej w tym zakresie. Oznacza to m.in, że państwa członkowskie nadal będą musiały płacić podatek klimatyczny ETS i prowadzić "transformację energetyczno-klimatycznej" w formule nakazanej przez Brukselę.

Ursula von der Leyen zapowiedziała również utworzenie "Europejskiej Rady Bezpieczeństwa" wzorowanej na Traktacie o NATO. "Nadszedł czas na europejski odpowiednik art. 4 NATO" – oznajmiła była minister w rządzie kanclerz Angeli Merkel.

– Cyberataki i sabotaż, podpalenia i wtargnięcia dronów – ich skala rośnie z każdym dniem. Mamy obecnie do czynienia z otwarcie wrogim światem. W obliczu chłodnej kruchości dzisiejszego świata tylko Europa może zapewnić Europejczykom prawdziwą suwerenność. Los Europy musi pozostać w rękach Europejczyków. Przedstawimy nasze pomysły na utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. W miarę rosnącego zagrożenia Europa musi być gotowa – mówiła dalej von der Leyen.

Europoseł PiS ostrzega: Przecież to śmierdzi NATO bis

"Przecież to śmierdzi "NATO-bis", czyli czymś, co rozbija jedność NATO! Kto ma tworzyć tę Radę? Ci, którzy budowali Nord Stream? Ci, którzy wydali w 2025 roku 600 000 wiz turystycznych dla Rosjan? Ci, których firmy nadal zarabiają w Rosji i płaca tam ogromne podatki, które Putin przeznacza na wojnę? A może Ci, którzy atakowali Polski Rząd za obronę granicy i budowę zapory na granicy z Białorusią?" – napisał Maciej Wąsik w reakcji na wpis europosła KO Andrzeja Halickiego, który wyraził zadowolenie z zapowiedzi von der Leyen.

"A może to po prostu kolejny krok do budowy europejskiego państwa i utraty prerogatyw państw członkowskich. Nie idź tą drogą. Nie łykaj wszystkiego jak mały pelikan... Polska jest w NATO i w sojuszu strategicznym z USA, a struktury unijne zawodzą w sytuacjach dotyczących bezpieczeństwa" – zaapelował do polityka KO Wąsik.

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