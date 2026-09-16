"W związku z sytuacją na rynku". Orlen wydał komunikat

"W związku z sytuacją na rynku surowcowym Grupa ORLEN od piątku zakontraktowała 16 dodatkowych dostaw na kierunku polskim, czeskim i litewskim, m. in. z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Algierii, Kazachstanu, Azerbejdżanu i obu Ameryk" – podało w środę (16 września) na platformie X biuro prasowe koncernu.

"Pozostała część zapotrzebowania pokrywana jest m. in. na podstawie zawartego w sierpniu kontraktu z norweskim Equinorem. Grupa Orlen monitoruje sytuację na rynku surowcowym i na bieżąco korzysta ze zdywersyfikowanego portfela dostawców" – napisano.

Ponadto wskazano, że dostawy ropy do Polski i pozostałych rafinerii Orlenu są realizowane na bieżąco i w pełni pokrywają ich zapotrzebowanie.

Dostawy ropy z Saudi Aramco wstrzymane

Agencja Reutera napisała we wtorek (15 września), że Orlen szuka ładunków ropy naftowej z Morza Północnego i z dalszych kierunków, aby zastąpić zakłócone dostawy z Arabii Saudyjskiej w związku z konfliktem trwającym na Bliskim Wschodzie.

Według źródeł agencji saudyjski gigant Saudi Aramco poinformował, że niektóre załadunki ropy zaplanowane na wrzesień zostały anulowane. Powodem są ataki dronów, które uszkodziły kluczowy rurociąg eksportowy do Morza Czerwonego.

Reuters podkreśla, że Saudi Aramco dostarcza około 40 proc. ropy przerabianej w rafineriach Orlenu.

Orlen posiada rafinerie w Polsce i za granicą

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego.

W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267 mld zł w 2025 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

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