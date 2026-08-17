Telus: Mamy sygnały, że ukraińskie zboże zasypuje Polskę

Minister spraw zagranicznych Ukrainy powiedział na początku sierpnia, że Kijów prowadzi z Warszawą konsultacje w zakresie ewentualnego tranzytu zboża, którego nie można transportować Morzem Czarnym ze względu na rosyjskie ataki na statki handlowe. Zdumiewające słowa padły wcześniej z usta Wasyla Bodnara, który stwierdził, że "kwestia tranzytu ukraińskiego zboża przez Polskę nie powinna być publiczna".

Interwencję w tej sprawie podjęła polska eurodeputowana Anna Bryłka. Polityk Konfederacji zapytała m.in. czy jest to prawda, a także w jaki sposób będzie zagwarantowane, że transport deklarowany jako tranzyt rzeczywiście opuści terytorium Polski. Poprosiła też ministra Andrzeja Domańskiego o wskazanie, w jaki sposób będzie monitorowana każda partia ukraińskiego zboża wjeżdżającego do Polski.

Telus: Rząd Tuska zdjął SENT ze zbóż

Na kwestie te zwrócił również uwagę w rozmowie z Katarzyną Adamiak w Radio WNET były minister rolnictwa Robert Telus.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości nadmienił, że żeby rozpatrywać kwestię tranzytu ukraińskiego zboża przez Polskę przede wszystkim należy uszczelnić system monitorowania, by zagwarantować, że produkty przejeżdżające przez Polskę nie pozostają na polskim rynku. Na ten moment nie spełniamy tego kryterium.

Telus przypomniał rozwiązania wprowadzone w 2023 roku wbrew woli Komisji Europejskiej, w tym konwojowanie transportów oraz system SENT pozwalający kontrolować drogę przewożonych produktów. Jak jednak zaznaczył, rząd Donalda Tuska zrezygnował z tych zabezpieczeń. – Dzisiaj nie mamy pewności, czy zboże w Polsce nie jest zbożem ukraińskim. Czy ono jedzie przez Polskę albo przez inne państwa, bo może jechać przez Rumunię, przez Bułgarię i przyjeżdżać do Polski. Mamy zresztą sygnały, że ono zasypuje Polskę i obecny rząd nie robi z tym nic – tłumaczył.

Rolnictwo i suwerenność żywnościowa

Telus zwrócił uwagę na obecną sytuację cenową. Wskazał, że w 2023 roku przy cenie zboża na poziomie około 1000 zł stosowano dopłaty, a obecnie ceny wynoszą około 700–800 zł, a podobnego wsparcia nie ma. Polityk zaznaczył, że co do zasady dopłaty nie są dobre, ale w wyjątkowych sytuacjach rząd ma obowiązek w ten sposób interweniować, ponieważ chodzi o suwerenność żywnościową. – Obecny rząd nie ma żadnej polityki w tym kierunku. Nie ma żadnej polityki, by zabezpieczyć bezpieczeństwo żywnościowe i byt polskiego rolnika – powiedział były minister.

Czytaj też:

Niszczone rolnictwo, ziemie przejmie zagranica. Ardanowski mówi, jak ratować Czytaj też:

"O tym się nie mówi". Ukraina naciska na Polskę za pośrednictwem KE