Polaków zapytano, czy zagłosują na wspólną listę koalicji rządzącej. Wyniki sondażu

38,8 proc. respondentów deklaruje, że zagłosowałoby na wspólną listę partii tworzących obecną koalicję rządzącą, gdyby ugrupowania te wystartowały razem w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych – wynika z sondażu UCE Research dla Onetu, którego wyniki opublikowano w poniedziałek (17 sierpnia). Przeciwnego zdania jest 37,2 proc. badanych.

Na pytanie, czy zagłosowaliby na wspólną listę KO, PSL, Lewicy i Polski 2050, 21 proc. ankietowanych odpowiedziało "raczej tak", a 17,8 proc. "zdecydowanie tak". Z kolei 24,9 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie nie", a 12,3 proc. "raczej nie".

16,4 proc. pytanych nie ma zdania w tej sprawie, natomiast 7,6 proc. zadeklarowało, że nie zamierza uczestniczyć w wyborach.

Wybory 2027. Tusk chce wspólnej listy całej koalicji, Polacy podzieleni w sondażu

Pomysł wspólnego startu ugrupowań tworzących rządzącą koalicję pojawia się w debacie publicznej w kontekście przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.

Według ustaleń Onetu podczas ubiegłotygodniowego spotkania liderów koalicji premier Donald Tusk miał przekonywać do wspólnego startu, argumentując, że przy obecnym układzie sił jedna lista byłaby najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla utrzymania władzy.

W poprzednich wyborach parlamentarnych w 2023 r. Koalicja Obywatelska uzyskała 30,7 proc. głosów, Trzecia Droga – tworzona wówczas przez PSL i Polskę 2050 – 14,4 proc., a Nowa Lewica 8,61 proc. Kolejne wybory do Sejmu i Senatu odbędą się jesienią 2027 r.

Badanie UCE Research dla Onetu przeprowadzono w dniach 14-16 sierpnia 2026 r. metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie 1011 Polaków.

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