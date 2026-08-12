Wywiad USA: Program jądrowy Iranu nie jest już priorytetem

Amerykański wywiad wojskowy ocenia, że głównym priorytetem Iranu stała się kontrola nad cieśniną Ormuz, a nie rozwój programu nuklearnego – ustalili dziennikarze NBC News. Źródła stacji twierdzą, że Teheran miał zmienić sposób postrzegania swoich strategicznych atutów po wcześniejszych atakach wymierzonych w jego infrastrukturę nuklearną.

Kontrola nad cieśniną Ormuz, przez którą transportowana jest znaczna część światowych dostaw ropy naftowej i gazy ziemnego, daje Iranowi możliwość wywierania presji na gospodarkę światową i państwa regionu.

Amerykańscy wojskowi mieli jednocześnie ostrzec prezydenta Donalda Trumpa, że próba siłowego otwarcia cieśniny byłaby operacją długotrwałą, kosztowną i obarczoną ryzykiem wysokich strat. Według przedstawionych ocen nie ma również pewności, że Stany Zjednoczone osiągnęłyby w ten sposób zakładany cel.

Iran blokuje cieśninę Ormuz, ceny surowców rosną

Cieśnina Ormuz ma kluczowe znaczenie dla światowego rynku energii. Jej blokada ogranicza przepływ około 20 proc. światowych dostaw ropy i przyczynia się do wzrostu cen benzyny i oleju napędowego na stacjach paliw, także w Polsce.

Zmiana priorytetów Iranu oznaczałaby, że Teheran może traktować kontrolę nad cieśniną jako ważną kartę przetargową w ewentualnych negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Jednocześnie kwestia irańskiego programu nuklearnego pozostaje jednym z głównych problemów w relacjach obu państw.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), nazywany także Gwardią Rewolucyjną Iranu, ogłosił w ubiegłym tygodniu, że ponowne otwarcie Ormuzu będzie możliwe dopiero po zaakceptowaniu przez Waszyngton warunków Teheranu, który domaga się m.in. zakończenia blokady irańskich portów, wycofania sił USA z regionu i wypłaty odszkodowań wojennych.

Czytaj też:

Sankcje na Rosję i Iran. Senat USA przegłosował ustawę Grahama