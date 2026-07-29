"Triki i gierki". Współpracownik Morawieckiego o PiS

W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa". Morawiecki przekazał z kolei, że jego stowarzyszenie liczy obecnie 40 posłów, jednego senatora i trzech europosłów. W poniedziałek poseł Grzegorz Lorek zrezygnował z członkostwa w "Rozwoju Plus" i wrócił do PiS.

Z kolei Komitet Polityczny PiS ostatecznie nie usunął z partii członków stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Organ skierował sprawę do rzecznika dyscyplinarnego.

W środę były premier poinformował o utworzeniu nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus.

Buda: Z kolegami z PiS się nie żegnamy

Do powołania nowego klubu odniósł się w środę europoseł Waldemar Buda, związany ze stowarzyszeniem Rozwój Plus.

"W poprzednim tygodniu zapadła polityczna decyzja o wykluczeniu nas z PiS. To wszystko co dzieje się dzisiaj to triki i gierki. Atak Kurskiego i lojalki przelały czarę goryczy" – napisał na portalu X Buda.

Jak zaznaczył, "powstaje Klub Parlamentarny Rozwój+, który nie będzie się zajmował gierkami tylko ciężką pracą. Już niebawem nowe projekty".

"Z kolegami z PiS się nie żegnamy tylko mówimy do zobaczenia. Kierunek do punktowania – Koalicja 13 Grudnia" – dodał Buda.

Kosiniak-Kamysz przewiduje współpracę Morawieckiego z Kaczyńskim

Do sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości odniósł się w środę na antenie RMF FM wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki będzie dążył do tego, żeby odskoczyć od PiS-u, zbudować swoją siłę, połączyć się z PiS-em i być naprawdę szefem PiS-u – powiedział prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

– Jego interesuje być szefem całej Zjednoczonej Prawicy – dodał Kosiniak-Kamysz.

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