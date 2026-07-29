Oto cel Morawieckiego? Wicepremier wskazuje możliwy scenariusz

W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że "trzydziestu kilku" posłów jego formacji "zrezygnowało z członkostwa". Morawiecki przekazał z kolei, że jego stowarzyszenie liczy obecnie 40 posłów, jednego senatora i trzech europosłów. W poniedziałek poseł Grzegorz Lorek zrezygnował z członkostwa w "Rozwoju Plus" i wrócił do PiS.

Z kolei Komitet Polityczny PiS ostatecznie nie usunął z partii członków stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Organ skierował sprawę do rzecznika dyscyplinarnego.

Kosiniak-Kamysz: Morawieckiego interesuje rola szefa całej Zjednoczonej Prawicy

Do sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości odniósł się w środę na antenie RMF FM wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki będzie dążył do tego, żeby odskoczyć od PiS-u, zbudować swoją siłę, połączyć się z PiS-em i być naprawdę szefem PiS-u – powiedział prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

– Jego interesuje być szefem całej Zjednoczonej Prawicy – dodał Kosiniak-Kamysz.

Szłapka: Kaczyński i Morawiecki nie są ostatecznymi rozgrywającymi

Rozłam w PiS skomentował również rzecznik rządu Adam Szłapka.

– Myślę, że ostatecznym rozgrywającym w całej tej rozgrywce jest ani nie prezes, ani nie Morawiecki. Jest Grzegorz Braun. Oczywiście teraz prezes wziął na przeczekanie tych wszystkich harcerzy, nie wyrzucił ich, oni teraz muszą coś zrobić, jakoś odpowiedzieć, on może ich tam jakoś rozgrywać, może ich próbować wyciągać, ale najgorsze w całej tej sytuacji jest to, że największa w Polsce partia opozycyjna de facto zaczęła mówić agendą Grzegorza Brauna od A do Z – powiedział w środę polityk Koalicji Obywatelskiej na antenie TVN24.

Szłapka stwierdził, że "przede wszystkim Kaczyński nie kontroluje procesu". – On jest najsłabszy, ostatni raz chyba taki był pod koniec lat 90., kiedy się kompletnie nikt z nim nie liczył – powiedział rzecznik rządu.

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