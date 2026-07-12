Eskalacja w Zatoce Perskiej. Iran atakuje sąsiadów, cieśnina Ormuz zamknięta
Udostępnij2 Skomentuj
Świat

Eskalacja w Zatoce Perskiej. Iran atakuje sąsiadów, cieśnina Ormuz zamknięta

Dodano: 
Łódź motorowa irańskiej Gwardii Rewolucyjnej (IRGC) w Zatoce Perskiej
Łódź motorowa irańskiej Gwardii Rewolucyjnej (IRGC) w Zatoce Perskiej Źródło: PAP/EPA
Iran przeprowadził w niedzielę ataki rakietowe i z użyciem dronów na cele w kilku państwach Zatoki Perskiej po nowych amerykańskich uderzeniach na irańskie obiekty wojskowe. Teheran oświadczył też, że cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta.

Wcześniejsze uderzenia USA były odpowiedzią na irański atak na kontenerowiec zarejestrowany na Cyprze. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) podał, że statek przepływał w cieśninie Ormuz "nielegalną trasą".

Siły amerykańskie zaatakowały w nocy z soboty na niedzielę (12 lipca) ok. 140 irańskich celów, w tym obiekty związane z programami rakietowym i bezzałogowym.

W odwecie Iran wystrzelił rakiety i drony w kierunku państw Zatoki, twierdząc, że celem były amerykańskie instalacje wojskowe w regionie.

W Bahrajnie, Kuwejcie, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich ogłoszono alarmy powietrzne, a mieszkańcy otrzymali ostrzeżenia o zagrożeniu. Świadkowie agencji AP informowali o eksplozjach m.in. w Dosze.

Kolejna wymiana ciosów na linii USA-Iran. Cieśnina Ormuz zamknięta "do odwołania"

Teheran ponownie oświadczył również, że cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta "do odwołania", co grozi dalszymi zakłóceniami światowego handlu ropą naftową i gazem skroplonym LNG. Przez ten szlak przed wybuchem konfliktu transportowano ok. 20 proc. światowego handlu tymi surowcami energetycznymi.

W czerwcu Waszyngton i Teheran zawarły wstępne porozumienie o zawieszeniu broni, które od środy (8 lipca) wisi na włosku, po tym jak USA wznowiły uderzenia na Iran w odpowiedzi na irański ostrzał statków handlowych w cieśninie Ormuz.

Prezydent USA Donald Trump stwierdził podczas rozmowy z dziennikarzami na szczycie NATO w Ankarze, że wstępne porozumienie z Iranem przestało obowiązywać, na co rynki zareagowały wzrostem cen ropy.

Wojna rozpoczęła się 28 lutego od izraelskich i amerykańskich ataków powietrznych na Iran, w których zginął m.in. najwyższy przywódca duchowo-polityczny, ajatollah Ali Chamenei.

Czytaj też:
Ali Chamenei pochowany w Iranie. "Zabić Trumpa"

Opracował: Damian Cygan
Źródło: AP News
Czytaj także