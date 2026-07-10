Ali Chamenei pochowany w Iranie. "Zabić Trumpa"

Uroczystości pogrzebowe Chameneiego odbyły się po wielodniowych ceremoniach żałobnych w Iranie i Iraku. Ciało przywódcy zostało złożone w sanktuarium imama Rezy w Meszhedzie, rodzinnym mieście Chameneiego.

W uroczystościach uczestniczyły tłumy zwolenników irańskiego reżimu, a podczas ceremonii pojawiały się hasła wymierzone w Stany Zjednoczone i ich sojuszników. W Teheranie pojawił się baner z napisem "zabić Trumpa".





Ajatollah Chamenei pochowany w Iranie

Ali Chamenei kierował Iranem od 1989 r. Jego śmierć w pierwszych dniach wojny rozpętanej przez USA i Izrael otworzyła okres niepewności dotyczącej przyszłego kierunku politycznego kraju.

Modżtaba Chamenei, syn zmarłego przywódcy i wskazany następca, nie pojawił się publicznie podczas ceremonii pogrzebowych ani nie wystąpił w nagraniach wideo. Według doniesień medialnych, miał odnieść obrażenia podczas ataku, w którym zginął jego ojciec, a względy bezpieczeństwa miały ograniczyć jego aktywność publiczną.

Nieobecność nowego przywódcy wywołała pytania o stabilność procesu sukcesji oraz rzeczywisty podział władzy w Teheranie. Według specjalistów, istotną rolę w kształtowaniu przyszłości irańskiego systemu politycznego odgrywa Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), który od lat pozostaje jednym z najważniejszych ośrodków wpływu w kraju.





Kruchy rozejm Trumpa wisi na włosku

Pogrzeb Chameneiego odbył się w czasie utrzymujących się napięć między Iranem a Stanami Zjednoczonymi oraz ich sojusznikami na Bliskim Wschodzie.

W czerwcu Waszyngton i Teheran zawarły wstępne porozumienie o zawieszeniu broni, które od środy (8 lipca) wisi na włosku, po tym jak USA wznowiły uderzenia na Iran w odpowiedzi na irański ostrzał statków handlowych w cieśninie Ormuz. W odwecie Teheran zaatakował amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie i Bahrajnie.

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