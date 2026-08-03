Przełom w sprawie Cieśniny Ormuz? Irańskie MSZ przekazało nowe informacje

Cieśnina Ormuz należy do najważniejszych szlaków transportu surowców energetycznych na świecie. Przez wąski przesmyk między Zatoką Perską a Zatoką Omańską przechodzi znacząca część globalnego eksportu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Od czasu wybuchu wojny między Iranem a USA i Izraelem żegluga tą trasą jest bądź zablokowana bądź poważnie utrudniona. Drastycznie wpływa to na cenę ropy naftowej, a co za tym idzie, także paliw na stacjach benzynowych na Zachodzie.

Tymczasem rzecznik irańskiego MSZ przekazał, że porozumienie między Teheranem a Omanem w sprawie otwarcia nowej trasy dla tankowców jest bliskie osiągnięcia. Esmail Baghaei określił trasę jako "ani północną, ani południową" i akceptowalną dla obu stron. Dodał, że umowa nie ma nic wspólnego z "otwarciem bądź utrzymaniem zamknięcia" cieśniny, która została zablokowana, jak twierdzi Baghaei, z powodu "nierespektowania przez Stany Zjednoczone ich zobowiązań".

Coraz wyższe ceny paliw

Zdaniem analityków firmy Reflex, jeżeli notowania ropy naftowej utrzymają się na poziomie zbliżonym do 100 dolarów za baryłkę, należy spodziewać się kolejnych podwyżek cen paliw. Najbardziej będzie drożał olej napędowy, którego średnia cena zbliża się do 8 zł za litr. Benzyna Pb95 może kosztować średnio 7,40-7,45 zł/l.

Premier Donald Tusk nie wykluczył, że rząd ponownie przyjmie rozwiązania podobne do tych, które zawarte były w pakiecie Ceny Paliw Niżej. Rozwiązanie to obejmowało niższy podatek VAT i akcyzę. Maksymalne ceny paliw ustalał w tym okresie minister energii.

CPN miał złagodzić drastyczny wzrost cen paliw po wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem i zablokowaniu cieśniny Ormuz, przez którą przechodzi jedna piąta światowego eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego LNG.

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