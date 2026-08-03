Bartłomiej Kubkowski przepłynął Bałtyk wpław. Historyczny wyczyn Polaka

Pływak długodystansowy rozpoczął próbę w piątek (31 lipca) w szwedzkiej Kaseberdze. Przez ponad dwie doby zmagał się z niską temperaturą wody, falami, prądami morskimi oraz brakiem snu.

Zgodnie z zasadami wyzwania, nie wychodził na ląd ani nie korzystał z pomocy łodzi asekuracyjnych poza przekazywaniem napojów i pożywienia.

Na nagraniach dostępnych w mediach społecznościowych widać wyczerpanego sportowca, który wychodzi z wody na plaży w Dziwnowie (woj. zachodniopomorskie), witany oklaskami przez publiczność i członków swojego zespołu.

Dla Kubkowskiego było to piąte podejście do przepłynięcia Bałtyku. W poprzednich latach próby kończyły się niepowodzeniem z powodu trudnych warunków pogodowych lub problemów zdrowotnych. W ubiegłym roku Polak zakończył wyzwanie zaledwie kilkanaście kilometrów przed polskim wybrzeżem.

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Przeprawa odbyła się w ramach projektu Ultra Baltic Swim, który miał również wymiar charytatywny. Celem akcji było wsparcie Fundacji Cancer Fighters pomagającej osobom chorym na nowotwory. W trakcie przedsięwzięcia zebrano ponad 750 tys. zł na działalność fundacji.

Historyczny sukces Kubkowskiego jest uznawany za jedno z największych osiągnięć w światowym pływaniu długodystansowym. Trasa ze Szwecji do Polski uchodzi za wyjątkowo wymagającą ze względu na zmienne warunki pogodowe, niską temperaturę wody i konieczność wielogodzinnego wysiłku bez przerwy.