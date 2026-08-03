"Nie ma słów". Zaskakująca propozycja Stanowskiego ws. byłej gwiazdy TVP

Tomasz Wolny jest mocno zaangażowany we wsparcie Powstańców Warszawskich na co dzień. Dla wielu osób dziennikarz stał się nieodłącznym symbolem organizowanego 1 sierpnia koncertu "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki". W 2024 roku, po zmianie władzy w mediach publicznych, odsunięto go od tego wydarzania. Powstańcy Warszawscy zaapelowali wówczas do Telewizji Polskiej i dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego o zmianę decyzji w tej sprawie. Władze TVP zlekceważyły jednak apel powstańców. Dwie ostatnie edycje koncertu poprowadzili Justyna Dżbik-Kluge i Robert Stockinger.

Mimo, że TVP odebrało mu możliwość prowadzenia ważnego rocznicowego wydarzenia, Tomasz Wolny nie zrezygnował z zaangażowania na rzecz Powstańców. W tym roku miał okazję uczcić ich pamięć w paśmie specjalnym Kanału Zero. Jego pracę docenił twórca youtubowego projektu – Krzysztof Stanowski.

Stanowski docenił Wolnego. "Niewiarygodny ambasador Powstania"

Tomasz Wolny dołączył do Kanału Zero niespełna dwa lata temu. Wcześniej, przez ponad 10 lat, można go było oglądać na antenach TVP. W czerwcu 2024 roku opublikował post dotyczący wydarzenia "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki", którego nie miał okazji prowadzić po raz pierwszy od siedmiu lat, i poinformował o ostatecznym zakończeniu współpracy z publicznym nadawcą.

1 sierpnia na Kanale Zero można było zobaczyć relacje z obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego, ale także rozmowy z Powstańcami czy materiały i reportaże edukacyjne dotyczące tamtych wydarzeń. Nie było zaskoczeniem, że Tomasz Wolny pojawiał się tego dnia w licznych materiałach. Jego pracę docenił szef Kanału Zero.

"Tomek Wolny, czyli @TomajWolny, to niewiarygodny ambasador Powstania. Poznaniak z krwi i kości, a zasłużył na honorowe obywatelstwo Warszawy. Nie ma słów, aby opisać jaki on ma kontakt z Powstańcami, ile dla nich robi i jak wiele Oni dla niego znaczą" – podkreślił Stanowski.

"Przyznaję – Powstańcow po prostu kocham tej;) I dziękuję, że mogliśmy Ich przez te dni pokazywać, słuchać, chłonąć, dziękować, a przede wszystkim być! Tak blisko! Tego nam nikt nie odbierze" – odpowiedział Tomasz Wolny.

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