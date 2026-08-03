Cejrowski powiedział, dlaczego w Polsce rodzi się mało dzieci. Padły ostre słowa

W Polsce pogłębia się kryzys demograficzny. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że współczynnik dzietności w 2025 roku spadł do poziomu 1,068. Rok wcześniej wynosił 1,099.

To kolejny rok spadków i jednocześnie wynik bardzo daleki od poziomu gwarantującego prostą zastępowalność pokoleń. Demografowie przyjmują, że wskaźnik powinien wynosić około 2,1. Dla porównania, jeszcze w 1990 roku współczynnik dzietności w Polsce wynosił 1,99.

Cejrowski: Mamy wygodnictwo

Eksperci od lar alarmują, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań na rzecz podniesienia liczby urodzeń. Jednocześnie w przestrzeni publicznej trwa debata nad przyczynami kryzysu. Niedawno głos w tej sprawie zabrał także Wojciech Cejrowski. Podróżnik nie ma wątpliwości, że decyzja o dobrowolnym braku potomstwa jest wynikiem "wygodnictwa".

– Sama bieda to nie jest czynnik, który powstrzymuje ludzi przed rozmnażaniem. Natomiast mamy teraz jeszcze wygodnictwo. Młodym ludziom nawtykano do głowy, że wszyscy powinni być wykształciuchami, zatrudnić się w korporacji i spędzać czas wesoło. Dziecko w takim kontekście jest kłopotliwe. No to wybierz sobie pieska. Piesek jest mniej kłopotliwy, można go zabrać do restauracji. Będzie spał pod stołem. (...) Gdybyś dziecko zabrał i położył pod stołem do spania i do północy balował z kolegami, no to ktoś ci to dziecko zabierze do instytucji – powiedział.

Polska się kurczy

Z danych GUS wynika, że pod koniec 2025 roku populacja Polski wynosiła 37,33 mln osób. To spadek o 0,4 proc. rok do roku. W 1990 roku liczba mieszkańców Polski wynosiła jeszcze 38,07 mln. Prognozy nie pozostawiają złudzeń. Według GUS liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wzrośnie z 41 obecnie do 73 w 2060 roku.

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