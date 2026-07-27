Mazurek nagle odwołał rozmowę. Nie będzie wyczekiwanego wywiadu w Kanale Zero

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchomiło projekt lasów społecznych, który od początku budzi duże emocje. Część dziennikarzy i aktywistów ekologicznych podważa skuteczność nowych rozwiązań, wskazując, że nie zapewniają one realnej ochrony terenów leśnych. Zgodnie z założeniami programu lasy społeczne mają pełnić przede wszystkim funkcje rekreacyjne, edukacyjne i przyrodnicze w otoczeniu 14 największych polskich miast.

Lasy społeczne w ogniu krytyki

"Dotrzymujemy słowa. Powołaliśmy pierwsze lasy społeczne w Polsce, to lasy ochronne wokół Wrocławia. Kolejne miasta przed nami" – ogłosiła we wtorek 21 lipca minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Pod jej postem pojawiła się lawina krytycznych komentarzy. Głos w sprawie zabrał też twórca Kanału Zero Krzysztof Stanowski. "Można iść i miło spędzić czas, można przejechać się rowerem. Ponadto taki las oczyszcza powietrze i gromadzi wodę. Gratulacje. Ja bym jeszcze pomyślał nad pierwszą plażą społeczną nad Bałtykiem, gdzie będzie można usiąść na piasku i obserwować fale" – stwierdził sarkastycznie.

Krzysztof Stanowski wyśmiał projekt ministerstwa klimatu również w najnowszym odcinku programu "Mazurek & Stanowski", w czym wtórował mu Robert Mazurek.

Paulina Hennig-Kloska w Kanale Zero. Mazurek nagle odwołał wywiad

24 lipca Robert Mazurek zaskoczył widzów Kanału Zero, informując, że minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska przyjęła jego zaproszenie i już we wtorek o godz. 20.00 przeprowadzi z nią wywiad.

W poniedziałek 27 lipca, dzień przed planowaną rozmową na żywo, dziennikarz poinformował niespodziewanie, że do rozmowy nie dojdzie.

"Szanowni, z bardzo poważnych powodów osobistych muszę odwołać tę rozmowę. Pani minister zgodziła się, byśmy ją przesunęli na później, do zobaczenia więc" – napisał na X, wyraźnie zaznaczając, że wina leży po jego stronie.

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