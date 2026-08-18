1733 zł na studia i dopłata do czesnego. Komu przysługuje dofinansowanie?

Program obejmuje uczniów szkół policealnych, słuchaczy kolegiów, studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych. O pieniądze mogą ubiegać się także osoby kształcące się w szkołach doktorskich i na studiach doktoranckich oraz osoby, które otworzyły przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Dofinansowanie dotyczy nauki stacjonarnej i niestacjonarnej, a także prowadzonej zdalnie lub hybrydowo.

Do 1733 zł na koszty kształcenia

Jedną z form pomocy jest dodatek na pokrycie kosztów kształcenia. Uczniowie szkół policealnych i słuchacze kolegiów mogą otrzymać do 1155 zł na semestr lub półrocze. Dla pozostałych osób maksymalna podstawowa kwota wynosi 1733 zł.

Co istotne, na pierwszym roku można otrzymać do 50 proc. wyliczonej maksymalnej kwoty. Jeśli cała forma kształcenia trwa rok, limit wynosi do 75 proc. Na drugim roku jest to do 75 proc., a od trzeciego roku do 100 proc. Studenci studiów drugiego stopnia, doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać maksymalny dodatek na każdym etapie nauki.

PFRON może dofinansować czesne

Program pozwala również uzyskać dofinansowanie czesnego na jednym aktualnie realizowanym kierunku. Dofinansowanie czesnego powyżej 4620 zł jest możliwe, jeśli przeciętny miesięczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 764 zł netto na osobę. W przypadku jednoczesnej nauki na co najmniej dwóch kierunkach dofinansowanie czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50 proc. ponoszonych kosztów.

Osoby, które ponoszą opłatę za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, mogą otrzymać na ten cel do 4620 zł.

Dodatek może być wyższy

Podstawowa kwota dodatku może zostać zwiększona po spełnieniu dodatkowych warunków. Osoba ucząca się poza miejscem zamieszkania może otrzymać dodatkowo do 578 zł. Taka sama kwota przysługuje w związku z nauką w trybie zdalnym lub hybrydowym.

Dodatek może wzrosnąć o maksymalnie 347 zł w przypadku posiadania ważnej Karty Dużej Rodziny, jednoczesnej nauki na dwóch kierunkach lub korzystania z usług tłumacza języka migowego. Do 347 zł więcej mogą otrzymać również osoby poszkodowane w 2025 lub 2026 r. wskutek działania żywiołu albo innego zdarzenia losowego.

Jak podaje Business insider, program przewiduje jednorazowe zwiększenie dodatku o 924 zł dla osób korzystających z elektronicznej formy składania dokumentów.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski dotyczące roku akademickiego 2026/2027 są przyjmowane do 10 października 2026 r. Można je składać elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia PFRON.