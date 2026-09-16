Wniosek o Trybunał Stanu dla Ziobry. Główny zarzut wycofany

Dyrektor Biura Informacyjnego Sejmu Lech Sołtys poinformował w środę, że przedstawiciel grupy wnioskodawców złożył uzupełnienie wstępnego wniosku o postawienie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak potwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że zarzut o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą został usunięty. Nieoficjalnie wiadomo, że przyczyną wycofania tego zapisu była opinia prawna autorstwa prawnika i wykładowcy Uniwersytetu SWPS prof. Huberta Izdebskiego, mówiąca o tym, że jest to przestępstwo pospolite, za które polityk PiS ma odpowiadać na drodze karnej.

Trybunał Stanu dla Ziobry

W połowie kwietnia br. grupa posłów Koalicji Obywatelskiej poinformowała o złożeniu do Sejmu wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Pismo zawierało 51 zarzutów, w tym 25 dotyczących popełnienia deliktów konstytucyjnych oraz 26 związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstw pospolitych.

Przygotowany przez parlamentarzystów KO dokument ma 250 stron, zawiera 117 dowodów i przewiduje przesłuchanie 68 osób przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

Sejm podejmuje uchwałę o postawieniu danej osoby przed Trybunałem Stanu większością trzech piątych głosów (276) w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Obecna koalicja rządząca nie ma takiej większości.

Zbigniew Ziobro w USA

Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Były minister sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przez kilka miesięcy był na Węgrzech, gdzie za rządów Viktora Orbana uzyskał azyl polityczny.

Według ustaleń prokuratury, Ziobro wyleciał do USA z Mediolanu, a na terytorium Stanów Zjednoczonych wjechał posługując się wizą dziennikarską. Wcześniej Telewizja Republika podała, że poseł Prawa i Sprawiedliwości został jej komentatorem politycznym w USA.

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