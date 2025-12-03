Trybunał Stanu dla Ziobry. "Podjęliśmy decyzję"

Włodzimierz Czarzasty ogłosił podczas konferencji w Sejmie, że na jego wniosek we wtorek odbyło się spotkanie liderów koalicji, podczas którego podjęto decyzję o rozpoczęciu procesu przekazania sprawy Zbigniewa Ziobry do Trybunału Stanu.

Chcą postawić Ziobrę przed Trybunałem Stanu. Rusza zbiórka podpisów

– Podjęliśmy decyzję o zebraniu ponad 115 podpisów przez posłanki i posłów klubów koalicyjnych. Ta decyzja zapoczątkuje proces przekazania sprawy Zbigniewa Ziobry do Trybunału Stanu – poinformował.

Marszałek Sejmu podkreślił, że procedura jest "dosyć prosta". – Dzisiaj się odbędzie spotkanie szefów klubów koalicyjnych, ustalą zasady, terminarz, bo to są ich decyzje. Najpierw trzeba minimum 115 podpisów. Te 115 podpisów jest skierowanych do marszałka Sejmu, marszałek Sejmu w trybie niezwłocznym, bo tak to zrobię, przekaże to do właściwej komisji i w tej komisji rozpocznie się praca w tej sprawie. To skomplikowany proces, ale on nastąpi – wyjaśnił.

"Zachodzą przesłanki do pociągnięcia Ziobry do odpowiedzialności konstytucyjnej?

25 listopada prokuratura poinformowała o przekazaniu marszałkowi Sejmu przez Waldemara Żurka informacji o wydaniu w dniu 7 listopada postanowienia o przedstawieniu Zbigniewowi Ziobrze zarzutów dotyczących 26 przestępstw. Prokurator Generalny, jak podano w komunikacie, sugeruje, że były minister sprawiedliwości może zostać postawiony przed Trybunałem Stanu.

"Powiadomienie to może stanowić podstawę do rozważenia przez Sejm, czy opisane w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów naruszenia prawa mogą wypełniać znamiona deliktu konstytucyjnego, a w konsekwencji – czy zachodzą przesłanki do ewentualnego pociągnięcia Zbigniewa Z. do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu" – wskazano w oświadczeniu.

Poseł i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości obecnie przebywa w Budapeszcie. Już 6 listopada w rozmowie z Telewizją Republika oświadczył, że nie zamierza złożyć wniosku o azyl polityczny na Węgrzech. Polityk PiS uważa, że zarzuty mają charakter polityczny, a wniosek o areszt to "czysta zemsta Tuska za śledztwa ujawniające gigantyczne złodziejstwo w jego otoczeniu".

W odpowiedzi, prokuratura zdecydował o zabezpieczeniu majątku polityka PiS. Z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział również wystawienie Europejskiego Nakazu Aresztowania za politykiem PiS.

Czytaj też:

Jaki: Być może Ziobro ma skończyć jak Barbara SkrzypekCzytaj też:

Trybunał Stanu dla Ziobry? Żurek sugeruje takie rozwiązanieCzytaj też:

Żurek: Będziemy musieli wdrożyć wyrok TSUE. To pierwszy krok