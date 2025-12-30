Osobliwa sytuacja w Krakowie. Jeden z sędziów demaskuje prokuratora

Sędzia Jędrzej Dessoulavy-Śliwiński z SO w Krakowie wydał orzeczenie, w którym odpowiada na wniosek prokuratora Macieja Płeszki. W piśmie wskazał, że mężczyzna nie może podawać się za zastępcę prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Prądnik Biały.

"W niniejszej sprawie prokurator Maciej Płeszka, który przedstawia się jako «Zastępca Prokuratora Rejonowego Kraków-Prądnik Biały w Krakowie», nie jest osobą upoważnioną do występowania w charakterze przedstawiciela tej jednostki prokuratury. Został on bowiem powołany na tę funkcję przed podmiot nieuprawniony, tj. przez osobę, która podaje się za Prokuratora Krajowego, a sama na ten urząd nie została powołana w legalnej procedurze" – napisał sędzia Dessoulavy-Śliwiński.

Spór o stanowisko Prokuratora Krajowego

Przypomnijmy, że wciąż trwa spór o to, kto jest legalnym Prokuratorem Krajowym. Powołany na to stanowisko Dariusz Korneluk nie jest uznawany przez cześć środowiska sędziowskiego i prokuratorskiego. W swojej decyzji sędzia Dessoulavy-Śliwiński wskazuje, powołując się na szereg orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, że funkcję PK nadal sprawuje Dariusz Barski.

"Na stanowisko Zastępcy Prokuratora Rejonowego Kraków-Prądnik Biały w Krakowie prokurator Maciej Płeszka został powołany przez rzekomego następcę Prokuratora Krajowego, który stał się swego rodzaju dublerem Prokuratora Krajowego i został powołany na ten urząd przez Prezesa Rady Ministrów bez uzyskania obligatoryjnej opinii Prezydenta RP, czyli z rażącym naruszeniem przepisów rangi ustawowej" – wyjaśnia sędzia.

Dalej Dessoulavy-Śliwiński pisze, że nawet jeśli Dariusz Barski zostałby dopuszczony do sprawowania funkcji przez obecną władzę, to jednak "wszelkie decyzje personalne podejmowane przez «p.o. Prokuratura Krajowego» Jacka Bilewicza lub «Prokuratora Krajowego» Dariusza Korneluka i tak nie mogą być uznane za legalne, skoro ich powołania pochodzą od nieuznawanego przez wymienione osoby prokuratora Dariusza Barskiego".

