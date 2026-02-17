Sprawa Kuczmierowskiego. Brytyjczycy pytają o niezawisłość polskich sędziów

Od grudnia 2023 r. prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie rzekomych nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). Dotyczy ono między innymi dopuszczenia się w okresie od lutego 2021 r. do listopada 2023 r. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników Agencji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Mowa jest tu o "organizowaniu i procedowaniu zakupu towarów" dla RARS, a tym samym "działania na szkodę interesu publicznego".

Do tej pory w śledztwie przedstawiono zarzuty m.in. byłemu prezesowi RARS Michałowi Kuczmierowskiemu oraz twórcy marki odzieżowej Red is Bad Pawłowi Sz. Kuczmierowski usłyszał w sierpniu 2024 r. zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Grozi mu za to 10 lat więzienia.

Na początku września 2024 r. były szef RARS został zatrzymany w Londynie. Polska zwróciła się o jego ekstradycję. 10 lutego 2025 r. Kuczmierowski został zwolniony z aresztu po wpłaceniu kaucji. Nadal przebywa w Wielkiej Brytanii. Jego obrona starała się o wydanie listu żelaznego. Nie zgodził się jednak na to Sąd Okręgowy w Warszawie. Gdyby Kuczmierowski uzyskał list żelazny, po powrocie do Polski nie zostałby aresztowany aż do prawomocnego zakończenia toczącego się przeciwko niemu postępowania.

Ekstradycja Kuczmierowskiego. Jest nagły zwrot

18 grudnia ub.r. w sądzie magistrackim londyńskiej gminy Westminster odbyła się rozprawa w sprawie ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Wiadomo było, że orzeczenie wówczas nie zapadnie. Sędzia odroczył wydanie postanowienia na 27 lutego 2026 r. na godz. 10:00.

Jak się okazuje, w sprawie doszło do nagłego zwrotu. "Ważne. 27 lutego nie poznamy orzeczenia londyńskiego sądu w sprawie wniosku o ekstradycję b. szefa RARS Michała Kuczmierowskiego" – poinformował we wtorek za pośrednictwem wpisu na platformie X mec. Adam Gomoła.

"Kilka dni temu Sąd podzielając wątpliwości obrony co do politycznego charakteru sprawy, postanowił zwrócić się do strony polskiej o dodatkowe informacje, tym razem dotyczące gwarancji niezawisłości składu sędziowskiego w polskim porządku prawnym. Posiedzenie sądu w tej sprawie zostało po raz kolejny odroczone" – przekazał pełnomocnik Kuczmierowskiego.

