Afera RARS. Jest drugi akt oskarżenia

Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak przekazał w komunikacie, że "w dniu 25 listopada 2025 roku prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy akt oskarżenia przeciwko dwóm kolejnym osobom w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych".

Oskarżonym (E.T. i A.A.) prokurator zarzuca popełnienie w okresie od sierpnia do listopada 2023 r. przestępstwa płatnej protekcji.

Nowe oskarżenia ws. RARS

E.T. powoływał się na wpływy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i podjął się pośrednictwa w załatwieniu spraw polegających na wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego trzech podmiotów gospodarczych kierowanych przez Pawła S. (innego podejrzanego w śledztwie), w tym fundacji Red is Bad, pomimo niezłożenia wymaganych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności (art. 230 ust. 1 Kodeksu karnego). W zamian za pośrednictwo A.A., działając na polecenie Pawła S., udzieliła E.T. korzyści majątkowej w wysokości 20 tys. zł (art. 230a ust. 1 Kodeksu karnego).

Wobec podejrzanych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe oraz dozór policji. Przestępstwa te zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat ośmiu. Jest to drugi akt oskarżenia w tym śledztwie. W prowadzonym postępowaniu występuje obecnie 14 podejrzanych, którym łącznie przedstawiono 36 zarzutów. Postępowanie prowadzą funkcjonariusze z delegatury CBA w Rzeszowie.

Przypomnijmy, że od grudnia 2023 r. prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dotyczy ono między innymi dopuszczenia się w okresie od lutego 2021 r. do listopada 2023 r. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników Agencji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Mowa jest tu o "organizowaniu i procedowaniu zakupu towarów" dla RARS, a tym samym "działania na szkodę interesu publicznego". Do tej pory w śledztwie przedstawiono zarzuty m.in. byłemu prezesowi RARS Michałowi Kuczmierowskiemu oraz twórcy marki odzieżowej Red is Bad Pawłowi Sz.

