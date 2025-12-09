"Jest jednym z niewielu. Naprawdę to cenię". Wipler chwali Morawieckiego

Przemysław Wipler był we wtorek gościem kanału PRZEkanał. Poseł mówił m.in. o możliwej przyszłej koalicji rządowej. Media spekulują, że Konfederacja stworzy ją albo z Prawem i Sprawiedliwością albo Koalicją Obywatelską. Tymczasem Wipler wskazał, że sprawa nie jest taka oczywista.

– Jarosław Kaczyński robi wszystko, co można, żebyśmy weszli do koalicji z Donaldem Tuskiem, a Donald Tusk robi wszystko, co można, żebyśmy weszli do koalicji z Jarosławem Kaczyńskim – powiedział.

Wipler o Morawieckim

W pewnym momencie Wipler zaczął mówić o byłym premierze Mateuszu Morawieckim. Stwierdził, że obecna dziura budżetowa jest w pewnym sensie "adoptowana" po poprzednim szefie rządu. Dodał jednak, że Morawiecki stara się wyciągnąć wnioski z popełnionych błędów.

– Mateusz Morawicki, notabene muszę powiedzieć, jest jednym z niewielu polityków swojego obozu, który jakąkolwiek samokrytykę przejawia i potrafi mówić, że coś i co konkretnie mu nie wyszło. Oczywiście najchętniej krytykuje obszary działalności ówczesnego rządu, na które faktycznie nie miał wpływu – powiedział poseł.

– Mateusz Morawiecki jest człowiekiem, który potrafi uderzyć się w piersi, nawet nie do końca swoje własne, ale swoich kolegów z dawnego rządu. I to jest coś, czego nie zrobił chyba nikt inny z liderów PiS. I ja naprawdę to cenię – dodał.

Kto przejmie władzę?

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, liderem na polskiej scenie politycznej pozostaje Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 32,38 proc., o 1,9 pkt proc. więcej niż w poprzednim sondażu tej pracowni.

Drugie miejsce utrzymuje Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 26,7 proc. głosów, co oznacza minimalny wzrost o 0,3 pkt proc.

Podium zamyka Konfederacja (13,1 proc.), która traci 2,5 pkt proc., najwięcej spośród wszystkich formacji ujętych w badaniu.

