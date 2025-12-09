Partia Brauna z największym wzrostem poparcia. Nowy sondaż

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, liderem na polskiej scenie politycznej pozostaje Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 32,38 proc., o 1,9 pkt proc. więcej niż w poprzednim sondażu tej pracowni.

Drugie miejsce utrzymuje Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 26,7 proc. głosów, co oznacza minimalny wzrost o 0,3 pkt proc.

Sondaż: Konfederacja z największym spadkiem, Korona Brauna z największym wzrostem

Podium zamyka Konfederacja (13,1 proc.), która traci 2,5 pkt proc., najwięcej spośród wszystkich formacji ujętych w badaniu.

Z kolei Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna notuje największy wzrost (o 2 pkt proc.) i cieszy się poparciem 8,4 proc. ankietowanych.

Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica, na którą chce głosować 7,1 proc. pytanych, o 0,8 pkt proc. mniej niż w poprzednim sondażu.

Pod progiem znalazły się: Polskie Stronnictwo Ludowe (3,1 proc., wzrost o 0,1 pkt proc.), partia Razem (2,8 proc., spadek o 0,3 pkt proc.) i Polska 2050 (1 proc., spadek o 0,5 pkt proc.).

Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 5 proc. pytanych, co oznacza spadek o 0,2 pkt proc.

Podział mandatów w Sejmie

Po przełożeniu tych wyników na mandaty w Sejmie, KO zdobyłaby 189 miejsc, PiS mogłoby liczyć na 150 mandatów, Konfederacja na 63, Korona Brauna – 33 mandaty, a Lewica – 25.

Jak podkreśla Wirtualna Polska, ten hipotetyczny rozkład sił w Sejmie wskazuje, że żadna z partii nie może liczyć na samodzielną większość. "Niemożliwe byłoby także utworzenie koalicji obecnie rządzącej, ponieważ dwie partie – PSL i Polska 20250 – nie przekroczyłby progu wyborczego" – czytamy.

Sondaż przeprowadzono w dniach 5-8 grudnia br. metodą CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych osób.

