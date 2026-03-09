Wilk do popularnej dziennikarki: Nie warto łykać żydowską propagandę

Na nagraniu opublikowany przez Konfederację Korony Polskiej na portalu X widać, jak Grzegorz Brayn udaje się do ambasady Iranu, aby złożyć kondolencje po śmierci irańskiego przywódcy.

Oburzona zachowaniem europosła jest dziennikarka Polsatu Agnieszka Gozdyra. "Wyjątkowo odrażające. Kolejny kierunek chyba ambasada Rosji?" – napisała.

Do jej wpisu odniósł się polityk Korony, były poseł, Jacek Wilk. "Kolejna znana osoba popierająca mordowanie przywódców innych państw oraz wojny napastnicze – tylko dlatego, że dokonuje ich Izrael. Gdyby Izrael napadł na Polskę i zamordował naszego Prezydenta, to też by Pani klaskała?? Naprawę nie warto łykać bezmyślnie żydowską propagandę" – napisał polityk.

"Swoją drogą to bardzo interesujące, ilu celebrytów nagle zaczęło popierać wojny napastnicze i zbrodnie wojenne – tylko dlatego, że dokonują ich Żydzi. Jakież to talmudyczne. Pani Redaktor – kiedy przeprosi Pani Putina za swoją krytykę najazdu Rosji na Ukrainę??" – dodał w kolejnym wpisie.

Braun złożył kondolencje w ambasadzie Iranu

Wizyta Brauna w ambasadzie Iranu odbyła się po śmierci najwyższego przywódcy tego państwa. W placówce dyplomatycznej w Warszawie wystawiono księgę kondolencyjną. Grzegorz Braun opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia z sobotniej wizyty w placówce oraz treść swojego wpisu. "Szczęść Boże narodowi irańskiemu! Niniejszym składam moje szczere kondolencje z powodu tragicznej śmierci waszego przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego" – napisał Braun.

Lider Konfederacji Korony Polskiej podkreślił, że mimo różnic między Polską a Iranem oba państwa łączą pewne uniwersalne zasady obowiązujące w relacjach międzynarodowych. "Mimo wszelkich istotnych odmienności nasze kraje łączy wiele uniwersalnych zasad, które w stosunkach międzynarodowych zakazują stosowania agresji i morderstwa jako narzędzi rozwiązywania sporów" – zaznaczył polityk. Braun ostro skrytykował również sprawców ataku, w którym zginął irański przywódca. "Haniebne, tchórzliwe i podstępne zamordowanie waszego przywódcy wraz z jego najbliższą rodziną stanowi nie tylko akt nikczemnego pogwałcenia tych zasad, ale jest także przejawem upadku cywilizacyjnego i osobistego zdziczenia tych, którzy takiego aktu się dopuścili" – napisał.

Na końcu odniósł się do kwestii suwerenności państw i bezpieczeństwa narodów, zestawiając Polskę i Iran. "Niepodległość państw, suwerenność i bezpieczeństwo wolnych narodów drogie powinny być wszystkim, także nam, Polakom – i w tym duchu wznoszę hasło: Teheran–Warszawa – wspólna sprawa!" – zakończył.

