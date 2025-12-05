A gdyby wybory do Sejmu odbyły się w grudniu? Jest sondaż

Według najnowszego badania CBOS, liderem na polskiej scenie politycznej pozostaje Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 30,3 proc., o 1,5 pkt proc. więcej niż w listopadzie.

Drugie miejsce ze stratą prawie 10 pkt proc. zajmuje Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 20,7 proc. głosów. To dokładnie tyle samo, ile w zeszłym miesiącu.

Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 12,5 proc., co oznacza spadek o 0,8 pkt proc. w porównaniu z listopadem.

Sondaż CBOS: Korona Brauna wchodzi do Sejmu, Lewica balansuje na granicy progu

Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej z poparciem na poziomie 7 pkt proc. Ugrupowanie Grzegorza Brauna straciło w ciągu miesiąca 1,5 pkt proc., najwięcej spośród wszystkich formacji ujętych w sondażu.

Na granicy progu wyborczego balansuje Lewica z wynikiem 5,2 proc (wzrost o 1,7 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem CBOS).

Poza parlamentem plasują się: Partia Razem (3,8 pkt proc., wzrost o 0,5 pkt proc.), Polska 2050 (2 proc., wzrost o 0,2 pkt proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (1,4 proc., bez zmian).

14,3 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów nie wie, na kogo oddałoby swój głos (spadek o 1,8 pkt proc.). Podobnie jak w listopadzie 2,5 proc. hipotetycznych wyborców odmówiło ujawnienia swoich preferencji partyjnych (spadek o 0,1 pkt proc).

Jaka frekwencja wyborcza?

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się na samym początku grudnia, do urn poszłoby 77 proc. dorosłych Polaków.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 90 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 10 proc.) w dniach 1-3 grudnia 2025 r. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Do danych dotyczących udziału w wyborach i preferencji partyjnych zastosowano wagę wyborczą.

