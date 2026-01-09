Warszawę czeka paraliż? Policja wydała komunikat

W piątek rolnicy z całego kraju przyjadą do Warszawy zaprotestować przeciwko umowie Unii Europejskiej z Mercosur. Protest rozpocznie się o godz. 11:00 na placu Defilad. Zgromadzeni przejdą przez aleje Jerozolimskie, rondo de Gaulle’a, Nowy Świat i plac Trzech Krzyży, a następnie skierują się na ulicę Wiejską, gdzie znajduje się budynek Sejmu.

Kolejnym etapem będzie przemarsz ulicą Piękną oraz alejami Ujazdowskimi do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Manifestacja może potrwać do godz. 15:00.

Protest rolników. Możliwy paraliż Warszawy

"Warszawa – możliwe duże utrudnienia w ruchu drogowym! Na dzisiaj (piątek, 9 stycznia) w Warszawie zgłoszono zgromadzenie publiczne na Placu Defilad, a następnie przemarsz" – wskazała w najnowszym komunikacie Komenda Stołeczna Policji.

"W związku ze zgromadzeniem możliwe są zamknięcia ulic i utrudnienia w ruchu kołowym. Komunikacja miejska może kursować z opóźnieniami lub trasami objazdowymi – radzimy planować podróże z wyprzedzeniem i śledzić komunikaty zamieszczane między innymi na stronie wtp.waw.pl" – zaapelowała stołeczna policja.

"Nad przebiegiem wydarzenia będą czuwali policjanci. Funkcjonariusze na bieżąco będą decydowali o zamknięciu ulic na trasie przemarszu oraz ulicach poprzecznych. Priorytetem jest bezpieczeństwo zarówno uczestników zgromadzenia, jak i mieszkańców miasta. Będziemy informować na bieżąco o ewentualnych zmianach" – podano.

Prezydent spotka się z protestującymi rolnikami

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował, że w piątek o godz. 10:00 prezydent Karol Nawrocki spotka się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami protestujących rolników, środowisk rolniczych.

– Pan prezydent chce prowadzić dialog i chce pomóc polskim rolnikom, razem z nimi budować odpowiedzialność za polskie bezpieczeństwo żywnościowe. Pan prezydent ma nadzieję, że również rząd chce ten dialog prowadzić – stwierdził Bogucki.

