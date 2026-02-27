Polska złoży skargę do TSUE? Minister: Mamy 60 dni

Minister rolnictwa Stefan Krajewski był pytany w piątek w Radiu Zet, dlaczego do tej pory polski rząd nie zaskarżył umowy z Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). – Bo zrobił to Parlament Europejski – odparł polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego.

– Nie wykluczam tego, że taką skargę jeszcze złożymy. Są analizy, rozmowy. (...) Mamy informację potwierdzoną przez MSZ, że jest 60 dni na złożenie skargi od chwili opublikowania tej umowy – tłumaczył Krajewski. Dodał, że dokument zostanie opublikowany "prawdopodobnie dziś, w najbliższych dniach" i od tego czasu rząd będzie miał dwa miesiące na złożenie skargi do TSUE.

– Skarga napisana przez Ministerstwo Rolnictwa jest przygotowana. Ona nie jest jeszcze ostatecznie gotowa. Draft jest przygotowany, konsultowany z różnymi prawnikami – zaznaczył.

Umowa z Mercosur

Przypomnijmy, że 17 stycznia, podczas szczytu w Paragwaju, Komisja Europejska zawarła umowę handlową z krajami Ameryki Południowej należącymi do organizacji Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj oraz Boliwia). Wcześniej zgodę na zawarcie porozumienia wydały państwa członkowskie Unii Europejskiej (przy sprzeciwie Polski, Węgier, Francji, Austrii i Irlandii). Do zatwierdzenia umowy doszło mimo masowych protestów rolników w wielu krajach UE, m.in. w Polsce.

Umowa z Mercosur szeroko otworzy Europę na import tańszej żywności z Ameryki Południowej, co osłabi konkurencyjność – a może nawet rentowność – rodzimych gospodarstw rolnych. Tym bardziej, że żywność z Ameryki Południowej nie jest objęta rozmaitymi wymogami, które UE nałożyła na lokalnych rolników.

Pod koniec stycznia Parlament Europejski skierował umowę z Mercosur do TSUE. Oznacza to, że głosowanie w sprawie ratyfikacji umowy w PE zostanie opóźnione prawdopodobnie o co najmniej kilka miesięcy.

