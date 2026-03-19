"Buduje się koalicja". Polityk KO nie ma złudzeń

W poniedziałek rano wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek zapowiedział złożenie w Sejmie projektu uchwały, która wzywa premiera Donalda Tuska do przedstawienia w ciągu 14 dni planu wyjścia z unijnego systemu ETS. Zdaniem Przemysława Czarnka, wyjście z ETS obniżyłoby o kilkadziesiąt procent rachunki za energię.

Unijny ETS (European Union Emissions Trading System) to unijny system handlu emisjami dwutlenku węgla, a w praktyce podatek za produkcję energii elektrycznej z paliw kopalnych. Obłożeni są nim wytwórcy energii, a więc w praktyce płacą go konsumenci, czyli odbiorcy tej energii. Od 2028 roku w Polsce ma obowiązywać ETS 2. Danina ta, gdyby jej wprowadzenie nie zostało powstrzymane, obciąży cały transport i ogrzewanie indywidualne budynków.

Schetyna: To nie tylko kwestia premiera polskiego rządu

Do sprawy odniósł się w czwartek na antenie Radia Zet senator KO Grzegorz Schetyna.

– Rewizja ETS to nie tylko kwestia premiera polskiego rządu, ale szerszej koalicji państw, ona już się buduje. Tak wynika z tego pierwszego sygnału, tych 10 premierów, którzy się podpisali. Wydaje się, że wszystko jest na dobrej drodze – powiedział parlamentarzysta.

Jak zaznaczył polityk, "z ETS chodzi przede wszystkim o to, żeby zdjąć te nierealnie zbyt ambitne cele".

Senator KO: Prezydent nie rozumie konsekwencji decyzji Morawieckiego

Gorzkie słowa padły pod adresem Karola Nawrockiego.

– Prezydent nie rozumie, nie po raz pierwszy zresztą, konsekwencji podejmowanych decyzji, zresztą podjętych przez premiera Mateusza Morawieckiego i jego rząd – stwierdził Schetyna. – Z drugiej strony te zbyt ambitne cele wprowadzania ETS, te efekty handlu emisjami, jednak poważnie ograniczają konkurencyjność europejskiej gospodarki – dodał.

Senator Koalicji Obywatelskiej przyznał, że "warunki ETS podwyższają ceny energii". – To ma wpływ na sytuację ekonomiczną wszystkich krajów UE – zaznaczył.

