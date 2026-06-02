Lisicki: Europejska praworządność to opozycja w więzieniu. Ziemkiewicz: Niemcy nagrodziły Bodnara

– Wydaje się, że obecna władza wyszła z trybu powagi, ale nie wiem, czy zdają sobie z tego sprawę, że to, co robią, jest śmieszne – mówi Rafał Ziemkiewicz.
Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał we wtorek (2 czerwca) do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Patrykowi Jakiemu oraz wyrażenie zgody na jego ewentualne zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.
Śledczy z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu zarzucają Jakiemu, że jako wiceminister sprawiedliwości wydał dyrektorowi generalnemu Służby Więziennej polecenie, którego wykonanie realizowało znamiona przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków.
Źródło: DoRzeczy.pl