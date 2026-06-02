Weto oznacza straty dla budżetu? Domański krytykuje prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz niektórych innych ustaw.

Regulacja ta dotyczyła jeszcze większego rozszerzenia stosowania systemu SENT m.in. na sprzedawców odzieży, którzy podlegaliby kontrolom w zakresie masy sprzedanego i niesprzedanego towaru, jak i szerokie objęcie dostaw betonu systemem monitoringu przewozów.

Głowę państwa krytykuje Andrzej Domański. "Prezydent najpierw zawetował ściganie przestępców na rynku krypto. Dziś postanowił utrudnić walkę z oszustwami na rynku budowlanym. To weto wobec uczciwych przedsiębiorców. Kolejne. Straty dla budżetu Polski – 1,2 mld zł" – twierdzi minister finansów.

Uzasadniając swoją decyzję, prezydent podkreślił, że państwo nie może być wrogiem przedsiębiorców.

– Małe i średnie przedsiębiorstwa są kręgosłupem polskiej gospodarki. To one tworzą większość miejsc pracy. To one budują siłę lokalnych społeczności. Każda nowa regulacja oznacza dla nich dodatkowy koszt, dodatkowy czas i dodatkowe ryzyko – stwierdził prezydent, zaznaczając, że rozszerzenie SENT to przerzucanie kosztów walki z przestępczością na polskich przedsiębiorców. – Państwo powinno być partnerem przedsiębiorcy, a nie jego przeciwnikiem. Państwo musi słuchać argumentów tych ludzi, a nie odwracać się do nich tyłem, gdy oczekują dialogu – dodał.

Zdaniem prezydenta rozszerzenie systemu SENT, wdrożonego, aby zwalczać przestępczość podatkową, doprowadziłoby do traktowania każdego przedsiębiorcy, jak "potencjalnego przestępcy" – podała kancelaria.

Jakie ustawy podpisał Nawrocki?

We wtorek prezydent Karol Nawrocki podpisał pięć ustaw, a jedną zawetował. Głowa państwa zaakceptowała następujące akty normatywne: