Petru jednak nie będzie wiceministrem? Domański nie wysłał wniosku

Nominacja Ryszarda Petru na wiceministra rozwoju do tej pory nie doszła do skutku. Okazuje się, że minister nie wysłał wniosku w tej sprawie do premiera. Klub Centrum zapowiada, że nie rezygnuje z pakietu stanowisk negocjowanego z premierem.

Jednak rzecznik rządu na pytanie, czy premier powołał Ryszarda Petru, powiedział, że nie. "Jak się okazuje, nawet gdyby chciał, nie miał jak tego zrobić, ponieważ potencjalny szef polityka Centrum Andrzej Domański nie wysłał do niego wniosku w sprawie tej nominacji. A zgodnie z art. 37 ustawy o Radzie Ministrów premier mianuje sekretarzy i podsekretarzy stanu na wniosek właściwego ministra. Tymczasem szef resortu rozwoju o to nie wystąpił i nie było takich ustaleń. To jednak nie przekreśla nominacji, bo klub Centrum nie składa broni" – opisuje Wirtualna Polską.

Domański wprost: Nie ma takich ustaleń

– Bardzo szanuję Ryszarda Petru, znamy się 20 lat, wykonał olbrzymią pracę w komisji gospodarki, podzielamy probiznesowe podejście, ale nie ma takiego ustalenia – mówi minister Andrzej Domański, pytany o wniosek nominacyjny w sprawie polityka Centrum.

– Przedstawiliśmy pewien pakiet, nie będę mówił, kto w nim jest i jakich dotyczy resortów – wskazuje mówi Mirosław Suchoń, szef klubu Centrum. Zwraca uwagę, że jedna nominacja w resorcie sportu i turystyki już nastąpiła (Żaneta Cwalina-Śliwowska dołączyła do kierownictwa ministerstwa Sportu i Turystyki). Następnie Ryszarda Petru: – To znakomity ekspert gospodarczy, który byłby wzmocnieniem kompetencji rządu w tej sprawie. Pomógłby premierowi zwrócić uwagę, że koalicja wspiera gospodarkę.

Ryszard Petru jest wiceprzewodniczącym klubu Centrum i szefem sejmowej komisji do spraw deregulacji, która zajmuje się procedowaniem ustaw z rządowego pakietu deregulacyjnego. "Koalicjanci nie patrzą jednak chętnie na nominacje dla Centrum. Pojawiają się opinie, że rząd i tak jest już duży. Tak samo nie chcą pozwolić na nominacje dla wicemarszałków Sejmu i Senatu" – czytamy.

Według ustaleń Wirtualnej Polski, politycy klubu Centrum po odejściu z Polski 2050 negocjowali pakiet stanowisk: dwóch wicemarszałków, wiceministrów w resortach sportu i rozwoju, a być może także w ministerstwie pracy.

