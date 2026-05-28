Petru zostanie wiceministrem? Jest komentarz członka rządu

RMF FM podało w środę (28 maja), że poseł klubu Centrum Ryszard Petru ma zostać wiceministrem rozwoju. Pytany o te doniesienia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski nie odpowiedział wprost. – Być może – stwierdził w TVN24.

Dopytywany przez Konrada Piaseckiego, czy Petru będzie wiceministrem gospodarki w resorcie finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego (który kieruje również pracami resortu rozwoju i technologii), Gawkowski odparł: – Zapyta pan pana ministra Domańskiego.

Petru wejdzie do rządu? Gawkowski: Być może

– Ja nie mebluję tego rządu. Mebluje go premier z ministrami resortowymi – podkreślił szef MC. Pytany, czy słyszał te doniesienia, Gawkowski odparł: – Pewnie, że słyszałem.

– Czy także wewnątrz rządu? – dopytywał Piasecki. – Słyszałem – powtórzył minister.

Nie wiedziała, ile jest województw. Została wiceministrem

Ryszard Petru byłby kolejnym politykiem klubu Centrum na rządowym stanowisku. We wtorek (26 maja) wiceministrem sportu i turystyki została posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska.

Było o niej głośno po materiale w "Dzień dobry TVN". Reporter stacji z okazji rozpoczęcia matur wybrał się do Sejmu przepytywać polityków. Cwalina-Śliwowska została zapytana o liczbę województw w Polsce.

– Nie liczyłam ich nigdy. Nie potrafię odpowiedzieć – przyznała. – Wiem, że wcześniej było chyba 49, przed reformą. To akurat pamiętam – dodała. Polityk dostała też pytanie o to, stolicą którego kraju jest Luksemburg. – Belgii? – zastanawiała się.

Rozpad Polski 2050, Hennig-Kloska obroniona przez koalicję

Klub Centrum powstał w lutym tego roku po rozłamie w Polsce 2050, do którego doszło na tle konfliktu między minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz a szefową resortu klimatu i środowiska Pauliną Hennig-Kloską.

W kwietniu Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec Hennig-Kloski. Za jej odwołaniem głosował tylko jeden poseł Polski 2050, Bartosz Romowicz. Wniosek poparło 213 posłów, a 238 było przeciw.