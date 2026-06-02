Kolejne weto Nawrockiego. Konfederacja dziękuje prezydentowi

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę rozszerzającą System Elektronicznego Nadzoru Transportu SENT na przewóz betonu.

Weto prezydenta Nawrockiego do SENT. Konfederacja dziękuje

Zdaniem Konfederacji "to decyzja zdroworozsądkowa, odpowiedzialna i oczekiwana przez polskich przedsiębiorców, którzy od wielu tygodni alarmowali, że kolejne biurokratyczne obowiązki nie rozwiążą realnych problemów rynku, a jedynie uderzą w legalnie działające firmy".

– W imieniu własnym oraz w imieniu przedstawicieli branży składam prezydentowi Karolowi Nawrockiemu podziękowanie za decyzję, która pokazuje, że głos przedsiębiorców może i powinien być słyszany na najwyższym szczeblu państwa. Dziękuję za odwagę, za wsłuchanie się w argumenty rynku oraz za postawienie tamy rozwiązaniom, które oznaczałyby dla firm kolejne koszty, kolejne formalności i kolejne ryzyko kar administracyjnych – mówi Bartłomiej Pejo.

"Weto nie wzięło się znikąd"

Zdaniem posła Konfederacji "to weto nie wzięło się znikąd".

– To efekt wielu godzin pracy, rozmów, analiz i spotkań. To efekt zaangażowania przedsiębiorców, organizacji branżowych, pracowników, kierowców, właścicieli firm i wszystkich osób, które nie zgodziły się na to, aby polski biznes po raz kolejny był traktowany jak podejrzany z definicji. Dziękuję całej branży za determinację, za protesty, pikiety, obecność publiczną i konsekwentne pokazywanie, że nie każda nowa regulacja jest rozwiązaniem, a często staje się po prostu kolejnym ciężarem dla uczciwie pracujących ludzi – dodaje.

Bartłomiej Pejo podziękował "również wszystkim, którzy uczestniczyli w rozmowach z przedstawicielami prezydenta i przekazywali konkretne argumenty".

– To była merytoryczna praca wykonana przez wiele osób, często poza kamerami i bez medialnego rozgłosu. Dziś widać jej efekt. Prezydent podjął decyzję, którą na pewno docenią polscy przedsiębiorcy – wskazał.

Poseł Konfederacji podkreślił, że Polska gospodarka potrzebuje dziś mniej biurokracji, a nie więcej kontroli. – Potrzebuje prostych, niskich i stabilnych podatków, a nie kolejnych systemów, formularzy, obowiązków raportowych i sankcji. Państwo powinno ścigać nieuczciwych, ale nie może przy okazji utrudniać życia całym branżom, które codziennie budują polski rozwój, zatrudniają ludzi i płacą podatki – powiedział.

Najwyższy czas, aby rząd wycofał się z pomysłu obejmowania SENT odzieży i obuwia

Bartłomiej Pejo zwrócił uwagę, że "czas najwyższy, aby rząd wycofał się również z pomysłu obejmowania systemem SENT odzieży i obuwia”.

– Skoro w przypadku betonu prezydent słusznie zatrzymał rozwiązanie szkodliwe dla przedsiębiorców, to ten sam zdrowy rozsądek musi zwyciężyć także wobec innych branż. Nie można jedną ręką mówić o wspieraniu polskiego biznesu, a drugą narzucać kolejne obowiązki, które uderzają w handel, transport, dystrybucję i tysiące małych oraz średnich firm – wskazał.

Dodał, że SENT na odzież to kolejny przykład podejścia, w którym państwo zamiast upraszczać prawo, mnoży procedury. – Zamiast wzmacniać legalnie działających przedsiębiorców, każe im ponosić koszty nadmiernej kontroli. Zamiast obniżać podatki i ułatwiać działalność, tworzy następny system, następny obowiązek i następne ryzyko sankcji – zaznaczył.

Weto Nawrockiego to ważny sygnał

Zdaniem posła Konfederacji "czas skończyć z dobijaniem polskiego biznesu". – Czas skończyć z myśleniem, że każdy problem można rozwiązać nową regulacją, nową kontrolą i nową karą. Polska przedsiębiorczość nie potrzebuje kolejnych kajdan. Potrzebuje wolności, przewidywalności i szacunku ze strony państwa – mówił.

Bartłomiej Pejo ocenił, że weto prezydenta Karola Nawrockiego to ważny sygnał.

– Zdrowy rozsądek może wygrać z biurokratycznym automatyzmem. Dziś dziękujemy za zatrzymanie SENT na beton, ale jednocześnie jasno apelujemy do rządu: wycofajcie się z SENT na odzież i obuwie. Nie idźcie drogą dalszego obciążania polskich przedsiębiorców. Polska gospodarka potrzebuje oddechu, a nie kolejnych urzędniczych pętli zaciskanych na firmach – podkreślił.

